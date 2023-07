Jornal Opinião Goiás – Produção de frutas em Goiás deve bater recorde

Goiás deve apresentar crescimento no Valor Bruto de Produção (VBP) de frutas neste ano. De acordo com os números, a projeção da laranja é de R$ 203,6 milhões – crescimento de 28,6% em relação à safra anterior.

É o que indicam dados do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) divulgados nesta semana. Caso alcance o valor estimado, o estado terá um recorde para a cultura.

O segundo maior crescimento deve ser o da banana, com projeção de R$ 401,4 milhões – aumento de 15,1% em relação ao ano passado.

A banana e a laranja são cultivos com cadeias estruturadas e tecnificadas e esses resultados do VBP mostram o potencial lucrativo do cultivo de frutas”, comenta o secretário da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Pedro Leonardo Rezende.

Para ele, os dados também mostram que o cultivo de frutas tem um grande mercado a ser explorado e que os investimentos para a estruturação de um polo de fruticultura no nordeste goiano.

“Por exemplo, vão ao encontro do desenvolvimento esperado para as famílias da região, sobretudo da agricultura familiar.”

FRUTAS

Outras frutas também devem ter crescimento no VBP deste ano, como a uva, cuja projeção é estimada em R$ 8,3 milhões (4,1% a mais que em 2022).

No total, a fruticultura goiana deve somar R$ 66,5 bilhões, neste ano. Calculado pelo governo federal, o índice mostra a evolução do desempenho das lavouras e da pecuária ao longo do ano e corresponde ao faturamento bruto dentro do estabelecimento.

É projetado com base na produção da safra, e nos preços recebidos pelos produtores nas principais praças do país.

OUTRAS PRODUÇÕES

Os dados divulgados pelo Mapa também trazem as projeções para outros produtos das lavouras do estado. As principais commodities, soja e milho, devem alcançar VBP de R$ 32,9 bilhões e R$ 11,7 bilhões, respectivamente.

A cana-de-açúcar, também considerada item de grande importância para a produção goiana, tem VBP estimado em R$ 11,7 bilhões. Já em relação à pecuária, a projeção é de VBP de R$ 27,6 bilhões.

Fonte: Governo do Estado de Goiás.