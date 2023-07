Jornal Opinião Goiás – Goiás Mais Transparente: Economia estuda melhorias nos serviços on-line

A comissão que coordena a adequação do site da Secretaria da Economia à metodologia do 5º Prêmio Goiás Mais Transparente se reuniu nesta quinta-feira (20/7) com a subsecretária da Receita, Lilian Fagundes. Na pauta, a atualização das informações no portal sobre os serviços disponibilizados pela Receita Estadual ao contribuinte.

Para a subsecretária, a preparação para o prêmio é um momento importante porque aponta para melhorias que precisam ser feitas no atendimento à sociedade, que é um dos focos da secretária da Economia, Selene Peres Peres Nunes.

GOIÁS MAIS TRANSPARENTE

Nosso objetivo é apresentar os serviços de forma mais dinâmica e transparente ao cidadão”, destacou Lilian Fagundes durante a reunião realizada no Bloco A do Complexo Fazendário.

Também participaram da discussão o assessor da Subsecretaria da Receita, Alcir Reis; a chefe da Comunicação Setorial, Kattia Daniel; o ouvidor adjunto, Wislei Augusto de Oliveira; e os servidores César Augusto de Jesus Junior (SGI), Anna Carolina Silva e Sara Gabriela (Escritório de Compliance) e Denis Marlon, Larissa Tirabosqui e Katia Costa (Comunicação).

PREMIAÇÃO

Lançado pela Controladoria-Geral do Estado de Goiás, o Prêmio Goiás Mais Transparente busca aprimorar a transparência no executivo estadual goiano, por meio da avaliação das páginas de acesso à informação de cada órgão.

