Jornal Opinião Goiás – Prefeitura de Goiânia instala pergolados e renova paisagismo da Avenida Gameleira, no Jardim Brasil

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), está instalando cinco pergolados de madeira na Avenida Gameleira, no Jardim Brasil. As estruturas estão sendo colocadas ao longo do canteiro central da via e têm o objetivo de incrementar o paisagismo do local.

“Os pergolados dão um novo ar ao cenário urbano, que ganha um toque de beleza. Além da função decorativa, eles servem de suporte para plantas trepadeiras que produzem sombra e refresco para o calor intenso típico da nossa Capital”, destaca o presidente da Comurg, Alisson Borges.

Vale lembrar que a instalação de pergolados sempre foi tendência para revitalização de praças e canteiros e foi adotada pela Prefeitura de Goiânia por integrar um ciclo sustentável. Isso porque a maioria das peças são feitas com utilização da madeira de árvores caídas ou retiradas pela Comurg.

É também trabalho da Companhia o beneficiamento da matéria-prima na própria marcenaria, onde são produzidos diversos móveis, gerando economia para a administração municipal. Recentemente, praças dos setores Urias Magalhães, Tupinambá e Carolina Park foram contemplados com as estruturas, em um total de 10 unidades. “É uma ação simples, mas que impacta significativamente a qualidade de vida dos goianienses”, afirma o prefeito Rogério Cruz.

