Jornal Opinião Goiás – Goiás abre inscrições do Aluguel Social para 18 municípios

O Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Habitação (Agehab), abre inscrições do programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social para moradores de Alexânia, Pontalina, Acreúna, Abadiânia, Paraúna, Caçu, Uruana, Goianápolis, Piranhas, Campos Belos, Ouvidor, Serranópolis, Mozarlândia, Itauçu, Itapuranga, Americano do Brasil, Mara Rosa e Santo Antônio de Goiás.

As inscrições iniciam nesta terça-feira (19/09), após publicação do edital no site da Agehab (www.agehab.go.gov.br). O presidente da Agência, Alexandre Baldy, destaca que houve algumas mudanças, como edital único para as 18 cidades. “Mas os requisitos continuam os mesmos. A família que mora de aluguel deve ter CadÚnico atualizado, morar há pelo menos três anos no município e não possuir imóvel próprio. Além desses três itens, ela precisa atender a pelo menos um dos requisitos específicos”, ressalta.

O Aluguel Social foi criado no final de 2021, durante a gestão de Pedro Sales, atual secretário de Estado da Infraestrutura. “O governador Ronaldo Caiado foi sensível aos prejuízos habitacionais causados pela Covid-19. Como não podia esperar a finalização das moradias em construção, determinou a imediata ajuda mensal a famílias em situação de vulnerabilidade”, diz ele. Com a entrada destes 18 municípios, o programa alcançará 84 localidades.

O recurso mensal de R$ 350,00 é concedido por 18 meses. Após convocação, os inscritos devem comprovar atendimento aos requisitos do programa.

Requisitos específicos

São requisitos específicos para receber o Aluguel Social superendividamento, moradia improvisada, nome negativado no SPC/Serasa, vítima de violência doméstica, idoso, deficiente, família só com pai ou só com mãe, ter se inscrito para imóvel de programa habitacional no Estado e não ter sido contemplado (tem que estar no sistema da Agehab), cadastro em programas sociais do Estado de Goiás, bolsista do Probem ou estudante da UEG.

Agência Goiana de Habitação (Agehab) – Governo de Goiás