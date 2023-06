Jornal Opinião Goiás – Prefeitura de Goiânia disponibiliza vacinação e testagem ampliada, neste sábado (03/06) e domingo (04/06)

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), disponibiliza, neste sábado (03/06) e domingo (04/06), três locais para vacinação contra Influenza, Covid-19 e imunizantes de rotina. O goianiense que desejar, também poderá fazer o teste para Covid-19 em quatro pontos.

As doses de vacinas serão aplicadas no Centro Municipal de Vacinação (CMV), UPA Doutor Domingos Viggiano (Jardim América) e no Ciams Urias Magalhães. O atendimento será das 08h às 17h. A SMS informa também que continua aplicando a vacina contra meningite em todas as pessoas acima de 15 anos de idade.

No site da prefeitura, na plataforma Imunizagyn, a população pode verificar endereços das unidades, acompanhar todo o calendário da vacinação e quais imunizantes estão disponíveis. O link do site é: https://www.goiania.go.gov.br/imunizagyn/.

Em relação à testagem, o município disponibiliza quatro pontos no sábado e quatro no domingo, sendo dois na modalidade tenda, com necessidade de agendamento, e dois por demanda espontânea, no drive-thru. São 1,5 mil testes para as tendas e 1,5 mil para os drives. O atendimento será das 08h às 16h.

O agendamento para a tenda da testagem pode ser realizado por meio do site https://www.goiania.go.gov.br/testagemampliada/.

Vacinação

Sábado (03/06) e domingo (04/06)

• Local: Centro Municipal de Vacinação (CMV): das 08h às 17h

Endereço: Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu, sem número, Setor Pedro Ludovico

• Ciams Urias Magalhães: das 08h às 17h

Endereço: Rua Guajajara esquina com a Rua Carijós Madeiras, sem número, Setor Urias Magalhães

• UPA Doutor Domingos Viggiano (Jardim América): das 08h às 17h

Endereço: Praça C-201, sem número, Jardim América

Testagem ampliada

Sábado (03/06)

• Oeste – Tenda

Local: Escola Municipal Lions Club Bandeirantes

Endereço: Praça da Bandeira, 200, Bairro Goiá

• Leste – Tenda

Em frente à Praça Bom Jesus (dentro da praça)

Endereço: Praça George Washington, sem número, Setor Novo Mundo

• Sudoeste – Drive

Local: Praça do Comerciário (em frente ao Clube do Sesc Faiçalville)

Endereço: Avenida Ipanema, sem número, Setor Faiçalville

• Sul – Drive

Local: Banca do Batata

Endereço: Praça Senador José Rodrigues de Morais Filho, 351, Parque Amazônia

Domingo (04/06)

• Norte – Tenda

Local: Praça do Violeiro

Endereço: Avenida Goiás, (ao lado do JK Sandwiches e Tateus Sanduicheria), Setor Urias Magalhães

• Leste – Tenda

Em frente à Praça Bom Jesus (dentro da praça)

Endereço: Praça George Washington, sem número, Setor Novo Mundo

• Sul – Drive

Local: Praça C-170

Endereço: Rua C-170, Praça C-170, Setor Jardim América

• Sul – Drive

Local: Banca do Batata

Endereço: Praça Senador José Rodrigues de Morais Filho, 351, Parque Amazônia

Fonte: Prefeitura de Goiânia