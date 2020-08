Jornal Opinião Goiás – Portaria estabelece parâmetros para monitorar Planos de Transformação Digital do governo

A norma aprova todos os 23 planos atualmente em execução e celebrados antes da nova Estratégia de Governo Digital

ASecretaria de Governo Digital (SGD) do Ministério da Economia – em conjunto com a Secretaria Especial de Modernização do Estado (Seme) da Secretaria-Geral da Presidência da República – publicou, nesta segunda-feira (10/8), portaria interministerial que estabelece parâmetros para monitorar a execução da Estratégia de Governo Digital 2020-2022.

A norma também aprova os 23 Planos de Transformação Digital (PTD) dos órgãos do governo federal que estão em execução atualmente e que foram celebrados antes da publicação da estratégia.

De acordo com a portaria, o monitoramento engloba os 18 objetivos que compõem a estratégia e suas iniciativas vinculadas, além das ações e projetos pactuados nos Planos de Transformação Digital. Também acompanha os seus macro-objetivos, que vão desde implantar a identidade digital do cidadão, passando pela oferta de serviços públicos digitais com login único, até a capacitação das equipes de governo com competências digitais, entre muitos outros.

“A transformação digital dos serviços públicos é o caminho para uma sociedade moderna, desburocratizada, que foca na simplicidade, agilidade e facilidade nas relações com o Estado”, afirma o secretário de Governo Digital, Luis Felipe Monteiro.

Ao longo da execução da estratégia, os planos de transformação digital serão periodicamente revisitados visando avaliar a necessidade de criação de novos eixos, estabelecendo prazos para iniciar novas ações, com metas e cronogramas, em parceria com os órgãos gestores.

“O monitoramento é um parceiro dos órgãos que executam os Planos de Transformação Digital para potencializar os pontos fortes e redefinir ações, de forma ágil, sempre que necessário”, explica o secretário especial de Modernização do Estado, José Ricardo da Veiga.