Jornal Opinião Goiás – Plano de transformação digital 2021-2022 do MInfra prevê 2ª fase da Carteira Digital de Trânsito

Em parceria com o Ministério da Economia e a Secretaria de Governo da Presidência da República, ação do Ministério da Infraestrutura visa melhorar serviços para o cidadão

Os ministérios da Infraestrutura e da Economia e a Secretaria de Governo da Presidência da República ratificaram o novo Plano de Transformação Digital para 2021/22, que prevê, entre outros avanços, a segunda fase da Carteira Digital de Trânsito. O objetivo é aumentar a qualidade dos serviços públicos e melhorar ainda mais a experiência dos usuários ao solicitá-los na plataforma do governo federal, o gov.br.

“É um dia para sacramentar o esforço para manter essa roda viva de transformação digital”, afirma o secretário-executivo do Ministério da Infraestrutura (MInfra), Marcelo Sampaio, referindo-se à assinatura do plano. “Tivemos na primeira rodada do plano um êxito por sermos ousados, de pensarmos diferente e avançarmos”, destaca.

Conforme o plano, será possível transferir carros, indicar o real infrator em multas de trânsito e fazer a assinatura avançada para transferência de veículos aos lojistas, por exemplo. Esses serviços devem entrar no ar até o final de 2021. Outro ponto alto é o Documento Eletrônico de Transportes (DT-e), no qual atua equipe interdisciplinar do programa Startup gov.br, da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia.

Há hoje 20 times do Startup gov.br em atuação na Administração Pública federal, dentro e fora do Ministério da Economia. As equipes são responsáveis pelo desenho e desenvolvimento das soluções do início ao fim, compreendendo todos os perfis de profissionais necessários para os projetos, como especialistas em experiência do usuário, ciência de dados e segurança da informação.

“Passamos a organizar a força de trabalho da transformação digital de forma dinâmica, que vise resultados rápidos e criativos, inspirados justamente nas startups existentes fora do poder público e que tanto contribuem para a inovação”, explica o secretário de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Caio Mario Paes de Andrade. “Nessa perspectiva, montamos equipes multidisciplinares voltadas a desenvolver e entregar soluções digitais prioritárias para o governo e em prazos definidos.”

Janela Única Aquaviária e Embarque + Seguro

Outros destaques do plano do MInfra são a Janela Única Aquaviária e o Embarque + Seguro, já testado em cinco aeroportos diferentes. O subsecretário de Gestão Estratégica, Tecnologia e Inovação do MInfra, Fernando Coelho, aponta que o plano de transformação digital do órgão, ao longo dos últimos dois anos, gerou uma economia anual de cerca de R$ 660 milhões aos cofres públicos.

O MInfra já digitalizou 100% dos seus serviços, de forma integrada com as entidades vinculadas – como as agências nacionais de Aviação Civil (Anac), de Transportes Aquaviário (Antaq) e de Transportes Terrestres (ANTT) e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

*Com informações da Assessoria Especial de Comunicação do MInfra