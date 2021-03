Jornal Opinião Goiás – Outono no Hemisfério Sul começa no dia 20 de março

No interior do Brasil, as chuvas devem ficar mais escassas durante a estação

O outono no Hemisfério Sul terá início às 6h38 do dia 20 de março de 2021, conforme prognóstico divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A estação termina às 00h32 do dia 21 de junho.

É uma estação de transição entre o verão quente e úmido e o inverno frio e seco. Neste período, as chuvas ficam mais escassas no interior do Brasil, em particular no Semiárido nordestino e no norte de Minas Gerais. Na parte norte das regiões Nordeste e Norte, ainda é época de chuvas volumosas, principalmente se houver a persistência da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) mais ao sul de sua posição climatológica.

Outra característica é a incursão de massas de ar frio, vindas do sul do continente, que provocam a queda de temperatura, principalmente na Região Sul e parte da Região Sudeste.

Durante esta estação, são observadas formações de fenômenos adversos, como nevoeiros nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste; geadas nas regiões Sul e Sudeste e no Mato Grosso do Sul; neve nas áreas serranas e nos planaltos da Região Sul; e friagem no sul da Região Norte e nos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e até mesmo no sul de Goiás.

