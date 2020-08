Jornal Opinião Goiás – Oficina virtual promove intercâmbio de conhecimentos entre Brasil e Colômbia sobre pesquisa em agroecologia

Representantes dos governos, pesquisadores, universidade e sociedade civil dos dois países discutiram elementos e abordagens para a construção de diretrizes de pesquisa sobre o tema

O projeto de cooperação Sul-Sul trilateral Semeando Capacidades realizou a segunda oficina virtual de intercâmbio de conhecimentos entre Brasil e Colômbia para a construção de diretrizes de pesquisa em agroecologia.

A iniciativa Semeando Capacidades, executada na Colômbia, integra as ações do projeto regional América Latina e Caribe sem Fome 2025, do Programa de Cooperação Internacional Brasil-FAO, e é realizada em conjunto pela Agência Brasileira de Cooperação do Ministério da Relações Exteriores (ABC/MRE), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil (Mapa), Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural da Colômbia (MADR).

Para esta oficina participaram representantes dos governos dos dois países, pesquisadores, universidade e sociedade civil. O Mapa foi representado na oficina pelo analista técnico de Políticas Sociais da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo, Rafael Martins Dias. “É muito importante para servidores participarem de exercícios como este, aprendemos muito com as vivências dos especialistas do Brasil e da Colômbia, e isso nos ajuda a aprimorar as políticas voltadas para agricultura familiar. Identificamos os desafios comuns, as áreas prioritárias, agora o próximo passo é construir, a várias mãos, as Diretrizes para Pesquisa em Agroecologia, um importante legado do Projeto Semeando Capacidades”, avalia.

Camilo Ardila Galvis, coordenador do projeto Semeando Capacidades, disse que a oficina faz parte de uma série de três encontros virtuais que buscam identificar subsídios para a construção de diretrizes de pesquisa em agroecologia nos dois países. A primeira reunião foi realizada em junho.

O professor do Departamento de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural da Universidade de Brasília/Brasil, Mário Ávila, apresentou diretrizes de pesquisa no Brasil, destacando debates relevantes entre a agroecologia e alguns temas como território, meio ambiente, sociedade, recursos humanos e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A profissional especializada em agroecologia da FAO Colômbia, Catherine Rivera, apresentou alguns insumos identificados naquele país para reflexão e análise sobre a pesquisa agroecológica e destacou a relevância da agroecologia e sua abordagem, que não está focada apenas nos sistemas de produção, mas em múltiplas abordagens como ambiental, política, ética, cultural, social, entre outras.

Semeando Capacidades

O projeto Semeando Capacidades, iniciado em novembro de 2019 no âmbito da Cooperação Internacional Brasil-FAO, visa fortalecer políticas e instrumentos que promovam a rentabilidade e sustentabilidade do campo colombiano, sendo um instrumento importante de apoio para que a agricultura do país possa cumprir com o seu papel de contribuir para a transformação econômica, social e política.

