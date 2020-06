Jornal Opinião Goiás – Número de famílias endividadas no Rio de Janeiro tem leve aumento em maio

O número de famílias endividadas no Rio de Janeiro cresceu pelo segundo mês consecutivo, conforme levantamento da Fecomércio, Federação do Comércio do Rio de Janeiro. De 61,7% em março, mês em que começou a pandemia pelo novo coronavírus, o índice subiu para 62,5% em maio.

Segundo a Fecomércio, é natural que as famílias se endividem em um momento de forte redução dos seus rendimentos. A entidade aponta que o baixo crescimento da proporção de famílias endividadas pode na realidade sinalizar uma resistência à realização de empréstimos. O economista da Fecomércio Rafael Zanderer acha que o pós- confinamento vai deixar o rendimento das famílias ainda menor, o que afeta a economia.

O economista alerta para práticas que podem ajudar a lidar com dificuldades financeiras durante e após a pandemia.

Diante da significativa redução do emprego e da renda, o risco de inadimplência aumenta significativamente, o que diminui o número de bancos dispostos a emprestar.

O economista Rafael Zanderer destaca que, nesse caso, a negociação de débitos diretamente com as instituições é a melhor saída, diante da tendência atual de queda nas taxas de juros. Para o especialista, essa é a melhor maneira de ter mais folga no orçamento e diminuir o tamanho da prestação que será paga.