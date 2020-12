Jornal Opinião Goiás – Novos seguros rurais de aves e suínos vão ser estudados em videoconferência do Mapa

Evento virtual Monitor do Seguro Rural será no dia 4 de dezembro

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) realizará no dia 04 de dezembro, às 15h, uma videoconferência do projeto Monitor do Seguro Rural, dedicada ao seguro rural das atividades de avicultura e suinocultura. O objetivo é avaliar e propor aperfeiçoamentos nos produtos e serviços ofertados pelas seguradoras, que estudam a criação de seguros para essas atividades com coberturas mais aderentes às necessidades dos produtores.

Para participar da videoconferência basta acessar o seguinte link da plataforma Teams na data e horário agendados: tinyurl.com/msravesesuinos

O trabalho é coordenado pelo Departamento de Gestão de Riscos do Mapa e terá a participação de produtores com o apoio das entidades representativas do setor, cooperativas, associações, revendas de insumos, companhias seguradoras, empresas resseguradoras, corretores, peritos e instituições financeiras.

O seguro rural de aves e suínos ainda é incipiente no Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR). “Será uma oportunidade de os produtores e técnicos dialogarem com as seguradoras para compreender o desenho de novos produtos de seguro rural que podem ser ofertados a partir de 2021”, explica o diretor do Departamento de Gestão de Riscos do Mapa, Pedro Loyola. Nesse caso, a subvenção é de 40% ao prêmio do seguro rural, enquadra.

No caso de suínos, o seguro rural prevê cobertura para morte do animal segurado em caso de doença de caráter epidêmico ou não (dependendo da seguradora); acidente; incêndio, raio, insolação e eletrocussão; envenenamento, intoxicação e ingestão de corpo estranho, desde que de forma acidental; asfixia por sufocamento ou submersão; luta, ataque ou mordedura de animais; inoculações vacinais e outras medidas de ordem profilática, necessárias à salvaguarda do animal.

Monitor do Seguro Rural

O projeto já avaliou diversas modalidades de seguros rurais desde julho desse ano essa é a última edição de 2020. O projeto retorna em 2021 As gravações e apresentações das edições anteriores do Monitor de Seguro Rural podem ser acessadas aqui: https://tinyurl.com/msrarquivos

O cronograma de eventos por videoconferência do Monitor, que começou em julho deste ano e se estende até final de 2022, tem a finalidade de identificar e propor melhorias nos serviços de seguro para mais de 60 atividades de grãos, frutas, olerícolas, pecuária, florestas, aquícola, café e outras culturas até o final de 2021. O monitor é uma oportunidade para os produtores e as cooperativas, com as entidades representativas, construírem soluções em conjunto com as seguradoras e o apoio do Mapa.

Informações: MAPA