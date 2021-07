Jornal Opinião Goiás – Nota conjunta Inpe e Inmet – Sistema Nacional de Meteorologia

É errada a informação de que os estudos e divulgação de dados sobre incêndios florestais e queimadas deixarão de ser realizados pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O INPE continuará liderando o Programa de Queimadas junto ao Sistema Nacional de Meteorologia (SNM) e todos os dados sobre queimadas e incêndios produzidos pelo Instituto continuarão disponíveis livremente para a população em geral por meio do portal http://www.inpe.br/queimadas. O trabalho e as responsabilidades da unidade de pesquisa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações não sofreram nem vão sofrer qualquer alteração. Há 60 anos o INPE/MCTI é referência internacional em pesquisas espaciais, georreferenciamento e estudos climáticos, e conta com uma equipe de pesquisadores altamente qualificados.

O Sistema Nacional de Meteorologia (SNM) é composto pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), unidade vinculada ao ministério de Ciência Tecnologia e Informações (MCTI), pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), unidade vinculada ao Ministério de Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) e o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM), unidade vinculada ao Ministério da Defesa, e é resultado da atuação coordenada e conjunta de instituições federais de meteorologia com o objetivo de fortalecer as entregas individuais, aprimorar o monitoramento e previsões de eventos meteorológicos extremos, pesquisa, desenvolvimento, inovação.

Diretor do INPE Clezio Marcos De Nardin

Diretor do INMET Miguel Ivan Lacerda de Oliveira

Informações: MAPA