Jornal Opinião Goiás – Massa de ar frio de origem polar atuará sobre o país nos próximos dias

Segundo o Sistema Nacional de Meteorologia, não se descarta a ocorrência de neve ou chuva congelada na serra do Rio Grande do Sul

A partir da noite de sábado (17), uma nova massa de ar frio (de origem polar) começará a atuar sobre a Região Sul. Ao longo do domingo (18) o ar frio deverá avançar por partes das regiões Centro-Oeste e Sudeste (São Paulo) e sudoeste da Amazônia Legal, originando um novo episódio de Friagem. Por esta razão, as temperaturas deverão sofrer declínio ao longo dos próximos dias.

De acordo com boletim emitido pelo Sistema Nacional de Meteorologia (SNM), no período de 19 a 21 (segunda e quarta-feira), a onda de frio irá se manter na Região Sul e se propagará por partes das Regiões Sudeste e Centro-Oeste.

Os modelos numéricos de previsão indicam uma chance de ocorrência de neve pontual nas áreas de serra do norte do Rio Grande do Sul na madrugada deste domingo (18) e também, com chance menor, na madrugada de segunda (19), de forma bem pontual.

Confira a nota completa do SNM

Geada

No amanhecer deste sábado (17) há chances de formação de geada na Região de Campanha Central e Meridional, na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Já entre o final da madrugada e o início da manhã de domingo (18), a formação de geada deverá ser mais ampla no interior do Rio Grande do Sul, bem como no oeste de Santa Catarina e no sudoeste e sul do Paraná.

Ainda está mantida a previsão de formação de geada (moderada a forte) em uma ampla área da Regiões Sul, sul do Mato Grosso do Sul até a divisa entre São Paulo e o Paraná entre os dias 19 e 20 (terça-feira). No dia 20 (terça-feira), continua a previsão de formação de geada no sul de Minas e no estado de São Paulo.

O Sistema Nacional de Meteorologia é formado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e o Centro Gestor e Operacional do sistema de Proteção da Amazônia (Censipam).

As previsões detalhadas e os Avisos Meteorológicos Especiais podem ser acessadas nos seguintes endereços: portal.inmet.gov.br e alert-as.inmet.gov.br/cv

Para a Amazônia Legal no endereço eletrônico: panorama.sipam.gov.br/panorama/pages/previsaoTempo.html

Informações: MAPA