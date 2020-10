Jornal Opinião Goiás – Mapa lança parceria Brasil-Alemanha 2020 para desenvolvimento da bioeconomia

O objetivo é buscar soluções tecnológicas, produtos, serviços e processos baseados no uso industrial da biomassa e de plantas medicinais e aromáticas

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento participou da abertura do Green Rio Online 2020- – German-Brazilian Bioeconomy Workshop, com a presença do secretário de Agricultura Familiar e Cooperativismo, Fernando Schwanke.

Em sua 9ª edição, a abertura do Green Rio contou com o lançamento da Chamada Conjunta Bioeconomia Brasil-Alemanha 2020, que vai contemplar duas linhas de pesquisa: Uso Industrial da Biomassa e Plantas Medicinais e Aromáticas.

A Chamada Pública Brasil-Alemanha concretiza a cooperação entre os dois países na área da Bioeconomia. Esta Cooperação é conduzida pelo Mapa, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTIC), o Ministério Federal Alemão de Alimentação e Agricultura (BMEL) e o Ministério Federal das Finanças (BMF).

Schwanke destacou que a chamada pública Brasil-Alemanha representa uma importante estratégia de implantação do Programa Bioeconomia Brasil Sociobiodiversidade. “Trata-se de um passo importante para consolidar as articulações entre os dois países e estreitar a relação entre tecnologia, inovação e sistemas produtivos voltados para a agricultura familiar e pequenos produtores”, comentou.

O foco é o desenvolvimento de novas soluções tecnológicas, produtos, serviços e processos, baseadas no “uso industrial da biomassa” e de “plantas medicinais e aromáticas”, visando a geração de conhecimentos, tecnologia e inovação para ganhos econômicos, sociais e ambientais de ambos os países de modo a atender alguns dos desafios da bioeconomia.

Os recursos serão disponibilizados para projetos apresentados por instituições que atuem com pesquisa, desenvolvimento e inovação brasileiras que se associem a empresas dos dois países. Serão apoiados os projetos que preferencialmente envolvam empresas e instituições de Ciência e Tecnologia (universidades, Embrapa, OEPAS) dos dois países.

“Nossa expectativa é que a associação e o envolvimento de empresas e instituições que atuem com pesquisa, desenvolvimento e inovação brasileiras, tanto do lado brasileiro como do lado alemão será um caminho efetivo para o desenvolvimento do setor. Gerar conhecimentos, tecnologias e inovação para ganhos econômicos, sociais e ambientais de ambos os países são objetivos presentes tanto nesta chamada como em nosso Programa de Bioeconomia”, disse Schwanke.

O orçamento previsto pelo governo federal é de R$ 4,650 milhões e o governo alemão de € 2 milhões. O edital será aberto no dia 8 de outubro de 2020 e as propostas serão aceitas até o dia 19 de março 2021. A divulgação final das propostas selecionadas será feita no dia 14 de setembro de 2021.

>> Clique aqui para conferir a Chamada Pública MCTI/FINEP/FNDCT – Cooperativo ICT– 08/2020

>> Confira aqui a Chamada Pública MCTI/FINEP/FNDCT – Subvenção Econômica à Inovação – 07/2020

Debates

Além da Chamada Pública, o Mapa estará presente ao longo da programação do evento Green Rio 2020. Nesta quinta-feira, o Coordenador-Geral de Extrativismo da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo, Marco Aurélio Pavarino, participou da mesa de debate que discutiu a bioeconomia e a relação e potenciais de desenvolvimento regional. Na sexta-feira (9), serão abordados os aspectos relacionados às soluções tecnológicas que são identificadas nas cadeias do extrativismo e da sociobiodiversidade.

Green Rio

O Green Rio ocorre anualmente desde 2012 como plataforma de negócios entre expositores, palestrantes e representantes da economia verde, dos setores orgânico e sustentável. O evento é gratuito e deve receber neste ano mais de 3 mil visitantes e cerca de 80 expositores do Brasil e do exterior

O Green Rio é um dos principais eventos sobre bioeconomia no Brasil e representa para os participantes oportunidade de fazer parcerias estratégicas, conhecer produtores e empreendedores que adotam técnicas sustentáveis de produção, além de contato com especialistas brasileiros e estrangeiros.

Pela primeira vez, o evento terá sua conferência online nos dias 8 e 9 de outubro, com tradução simultânea e a presença dos principais atores da bioeconomia nacional e internacional.

Informações: MAPA