Jornal Opinião Goiás – Mapa lança nesta quinta-feira a segunda etapa do Projeto Consim

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) lança nesta quinta-feira (24), às 15h, a segunda edição do Projeto de Ampliação de Municípios Integrados ao Sisbi-Poa por Meio de Consórcios Públicos Municipais (Consim). Foram selecionados 31 consórcios municipais para participar do Projeto no período 2022/2023.

O Projeto Consim tem como objetivo orientar tecnicamente os consórcios públicos de municípios que buscam desenvolver seus serviços de inspeção de produtos de origem animal, visando a inclusão no Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi-POA). Após a adesão, as agroindústrias de carnes, leite, pescados, ovos, mel e respectivos derivados podem comercializar seus produtos em todo o território nacional.

O evento deverá contar com a presença da ministra Tereza Cristina e será transmitido pelo canal do Ministério da Agricultura no Youtube.

Serviço

Lançamento da segunda etapa do Projeto Consim

Data: 24/03/2022

Horário: 15h (horário de Brasília)

Informação: MAPA