Jornal Opinião Goiás – Mapa inicia seleção de integrantes do Banco Técnico-Científico para subsidiar a gestão da pesca nacional

A Comissão de Avaliação da Secretaria de Aquicultura e Pesca do Mapa já iniciou a seleção de pesquisadores, técnicos e profissionais de notório saber que irão integrar o Banco Técnico Científico. O Banco Técnico-Científico consiste em uma das estruturas da Rede Pesca Brasil e possui como principal função subsidiar na proposição de recomendações, adoção de medidas e ações relacionadas à gestão da atividade pesqueira nacional.

As inscrições para o banco estão abertas desde março, a partir do lançamento do Edital de Chamamento Público nº 4, de 25 de março de 2022. Podem se inscrever pesquisadores, técnicos e profissionais de notório saber com atuação comprovada em pesquisa, gestão dos recursos pesqueiros ou áreas relacionadas à atividade pesqueira. As inscrições são contínuas, sem prazo final e podem ser feitas pelo seguinte endereço: link bit.ly/3Lsi6pF.

A primeira lista de selecionados está prevista para ser publicada em junho. Não há limite para seleção dos integrantes do Banco Técnico Científico, que poderão compor os grupos Técnicos-Científicos vinculados aos Comitês Permanentes de Gestão da Pesca e do Uso Sustentável dos Recursos Pesqueiros (CPGs). As atividades CPGs também devem ter início no primeiro semestre de 2022.

Informação: MAPA