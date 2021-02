Jornal Opinião Goiás – Mapa entrega prêmio Selo Mais Integridade nesta sexta-feira (5)

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) entrega nesta sexta-feira (5), às 9h30, o prêmio Selo Mais Integridade para empresas e cooperativas do agronegócio que implementam políticas de integridade, ética, responsabilidade social e sustentabilidade ambiental.

A premiação terá a participação da ministra Tereza Cristina; do chefe da Assessoria Especial de Controle Interno do Mapa, Cláudio Torquato; do ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário; do presidente da Apex-Brasil, Sergio Segovia, e do presidente da Embrapa, Celso Moretti.

Esta é a terceira edição da entrega do selo. Neste ano, 19 empresas do setor agropecuário serão premiadas, sendo que quatro delas receberão a premiação pela segunda vez e oito, pela terceira vez.

Na ocasião, serão assinados dois atos normativos.

A premiação ocorrerá no auditório da Apex-Brasil e será transmitida pelo canal do Youtube do Mapa e da Apex-Brasil.

O Mapa foi pioneiro entre os ministérios do Governo Federal na implementação de um selo setorial alinhado ao Programa de Fomento à Integridade da Controladoria-Geral da União.

Serviço:

Premiação Selo Mais Integridade

Data: 5/2/2021

Horário: 9h30

Transmissão pelo Youtube

https://bit.ly/youtube-mapa

https://bit.ly/36VNGdF

Informações: MAPA