Jornal Opinião Goiás – Mapa e BNDES firmam parceria para concessão florestal na Região Sul

As Florestas Nacionais de Três Barras, Chapecó e Irati serão as primeiras experiências de manejo sustentável no Sul

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), por meio do Serviço Florestal Brasileiro (SFB), firmou parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES) para a gestão de concessão florestal das Florestas Nacionais de Três Barras e Chapecó (SC) e de Irati (PR). A colaboração vai agilizar as primeiras concessões florestais da Região Sul. Em dezembro, os órgãos assinaram contrato para prestação de serviços técnicos para a concessão de oito florestas públicas federais.

No evento, a ministra Tereza Cristina destacou que a parceria irá agilizar as concessões florestais no país. “É o início de uma caminhada exitosa para as concessões florestais”, disse.

O presidente do BNDES, Gustavo Montezano, ressaltou que, além de possibilitar a elaboração de contratos de concessão florestal mais modernos e eficientes, a iniciativa poderá alavancar as finanças verdes no país. “Vamos mudar o panorama do Brasil”, afirmou.

O BNDES trará a expertise técnica para a avaliação, a estruturação e a implementação de concessões florestais para a prática do manejo florestal sustentável. O foco será a exploração de produtos florestais madeireiros e não madeireiros das Florestas Nacionais de Três Barras e Chapecó, em Santa Catarina; Irati, no Paraná; Iquiri, Pau Rosa, Jatuarana, Balata – Tufari e da Gleba Castanho, no Amazonas.

A agenda de concessão florestal é prioritária para o Governo Federal, uma vez que alia conservação e a produção florestal. Atualmente, estão em vigência 17 contratos que autorizam o manejo de produtos florestais madeireiros e não madeireiros, nos estados de Pará e Rondônia, que totalizam uma área de 1,05 milhão de hectares.

O diretor do Serviço Florestal Brasileiro, Valdir Colatto, reforçou que a meta é alcançar a concessão de 4,8 milhões de hectares até 2022 e os benefícios trazidos, como geração de renda para as comunidades, preservação da floresta e produção de mudas e sementes. “O manejo sustentável é o caminho para manter a floresta em pé”.

Participaram do evento o diretor-geral adjunto do SFB, João Crescêncio; a secretária especial do Programa de Parcerias de Investimento, Martha Seillier; além de diretores do BNDES, representantes do Instituto Semeia, da FGV, do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), de órgãos públicos federais e estaduais e prefeituras.

Informações: MAPA