Jornal Opinião Goiás – Intervenção no Sistema João Leite pode afetar abastecimento de água

A Saneago vai executar, em Goiânia, nesta sexta-feira (7), sábado (8) e domingo (9), a segunda etapa de interligação da nova adutora Senac Leste-Celg à adutora do mesmo trecho – que já está em operação. A intervenção no sistema pode afetar o abastecimento de água tratada em bairros de Goiânia e Aparecida.

Para a execução do serviço, o bombeamento de água tratada será desligado às 19 horas de sexta (7), com previsão de retomada do sistema às 9 horas de domingo (9).

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Visando minimizar os impactos no abastecimento público, grande parte das atividades será executada no fim de semana. No entanto, poderá ocorrer falta de água em algumas regiões de Goiânia e Aparecida de Goiânia, atendidas pelo Sistema João Leite, principalmente nos dias 8 e 9 de julho.

Nos períodos de intervenção, é essencial que a população colabore e faça o uso moderado da água armazenada nas caixas d’água dos imóveis, utilizando-a apenas para o essencial, até a recuperação completa do fornecimento.

A medida é fundamental para contribuir com o abastecimento de todos, especialmente dos moradores das partes mais altas da cidade ou afastadas do local da manutenção, que levam mais tempo para ter o fornecimento totalmente restabelecido. Isso também reduz o prazo para recuperação do sistema.

RECUPERAÇÃO DO SISTEMA

Imóveis com caixa-d’água bem dimensionada sentem com menos intensidade as alterações no fornecimento, sendo que grande parte nem é desabastecido. Vale ressaltar que, neste tipo de situação, a Saneago disponibiliza caminhões-pipa para garantir o abastecimento de hospitais, Unidades Básicas de Saúde (UBS) e instituições de ensino, por exemplo.

Além disso, para evitar mais transtornos durante o período da intervenção, os cortes de água por inadimplência serão suspensos, nas cidades de Goiânia e Aparecida, de quinta-feira (6) até domingo (9).

É importante esclarecer que o abastecimento não é comprometido no momento em que o bombeamento é interrompido e, da mesma forma, ele não é normalizado no instante em que o bombeamento é retomado.

No sistema de abastecimento de água, a normalização é gradual e ocorre à medida que as redes e os reservatórios são carregados com carga d’água, iniciando pelos reservatórios da zona baixa, posteriormente zona média e, por último, zona alta. Por isso, a normalização do fornecimento de água tratada, na maioria dos bairros afetados, está prevista para ocorrer até a noite de domingo (9).

