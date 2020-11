Jornal Opinião Goiás – Inmet comemora 111 anos e lança aplicativo

O usuário irá receber aviso meteorológico no celular com as informações do tipo de aviso, severidade e duração

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), órgão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), completa, nesta quarta-feira (18), 111 anos de serviços prestados à sociedade brasileira.

Em comemoração, o órgão lança um novo aplicativo com diversas funcionalidades e informações meteorológicas. Além da previsão de tempo para todo o Brasil, o aplicativo oferece informações em tempo real de todas as estações meteorológicas do instituto, imagens de satélite, mapas de previsão numérica do tempo e imagens de radar.

O grande diferencial do aplicativo são os avisos meteorológicos. Sempre que um aviso meteorológico for emitido para a região do usuário, uma notificação será enviada diretamente para o celular com as informações do tipo de aviso, severidade e duração.

O aplicativo está disponível nas versões para Android e IOS.

Desde 1909, o Instituto é responsável por monitorar e gerar informações meteorológicas, elaborar e divulgar em nível nacional a previsão do tempo, promover a execução de estudos e levantamentos climatológicos aplicados ao setor agrícola, acompanhar a evolução dos fenômenos climáticos El Niño e La Niña, coordenar, elaborar e executar programas e projetos de pesquisas agrometeorológicas, coordenar e operar as redes de observações meteorológicas e de transmissão de dados, entre outras funções.

Além disso, o Inmet representa o Brasil na Organização Meteorológica Mundial (OMM) e, por delegação desta organização, é responsável pelo tráfego das mensagens coletadas pela rede de observação meteorológica da América do Sul e os demais centros que compõem o Sistema de Vigilância Meteorológica Mundial.

O diretor do Inmet, Carlos Edison Carvalho Gomes, destaca que o instituto tem papel preponderante no fornecimento de informações meteorológicas para a população, nos aspectos relativos à salvaguarda de vidas humanas e bens com a emissão de avisos e alertas à Defesa Civil, em especial, ao agronegócio. O Inmet tem participação importantíssima na produção agrícola, fornecendo apoio, com informações de tempo e clima, para o adequado planejamento das atividades desse setor da economia.

“Tenho plena consciência de que sem o profissionalismo, o comprometimento e a dedicação de todos os que fazem o Inmet não teríamos chegado a esse nível de excelência na prestação do Serviço Meteorológico aos nossos usuários. Nesta oportunidade, parabenizo todos os que labutam neste Instituto, em todo o Brasil, e, reafirmando a confiança no trabalho de cada um, presto as mais sinceras homenagens a todos por ocasião deste aniversário do Inmet” afirmou o diretor.

Informações: MAPA