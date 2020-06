Jornal Opinião Goiás – Índice da FGV confirma aumento das exportações para a China

As exportações para o mercado asiático, especialmente para a China, aumentaram em maio deste ano, influenciadas pelas commodities, ou seja, por mercadorias como soja, petróleo e suco de laranja; mas caíram para outros destinos, confirmando a tendência observada nos meses anteriores.

Os dados são do Icomex, o Índice de Comércio Exterior, divulgado nesta segunda-feira pela Fundação Getulio Vargas. As commodities representaram 71% das exportações brasileiras em maio. A liderança nos volumes exportados está associada ao setor de agropecuária, que registrou uma variação de 44,2% entre os meses de maio de 2019 e maio deste ano.

O Icomex de maio ressalta a crescente “comoditização” da indústria de transformação. Em maio, 50% das exportações desse setor eram de commodities.

De acordo com a FGV, o mês de junho começou com uma perspectiva moderadamente otimista sobre retomada das atividades nos mercados dos países europeus, asiáticos e os Estados Unidos. Mas, a divulgação de uma possível segunda onda de epidemia da Covid-19 na China, no final da segunda semana de junho, acendeu novamente o alerta de um cenário ainda incerto.

No Brasil, a queda das importações e um desempenho favorável das commodities no primeiro semestre diminuíram as pressões sobre o deficit da conta corrente. Segundo a Fundação, para este segundo semestre, os resultados dependem de como será uma possível retomada da atividade econômica no mundo e no mercado doméstico.