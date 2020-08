Jornal Opinião Goiás – IBGE: Home office e afastamento do trabalho caem na segunda semana de julho

A PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Covid-19 estimou em 81,1 milhões pessoas a população ocupada do país na semana de 5 a 11 de julho, com estabilidade em relação à semana anterior e queda em relação à semana de 3 a 9 de maio, quando eram 83,9 milhões de pessoas nessa situação.

O nível de ocupação foi de 47,6%, estável frente à semana anterior e com queda em relação à semana de 3 a 9 de maio, quando era de 49,4%.

A população ocupada e não afastada do trabalho foi estimada em 71 milhões de pessoas, estável em relação à semana anterior e com aumento frente à semana de 3 a 9 de maio, quando eram 63,9 milhões. Entre essas pessoas, 8,2 milhões trabalhavam remotamente. Coordenadora da pesquisa, Maria Lúcia Vieira comenta o cenário do mercado de trabalho.

Maria Lúcia afirma que a situação do mercado de trabalho ainda aponta um cenário de recuperação econômica distante.

A pesquisadora traz dados sobre o contingente de pessoas com sintomas de síndrome gripal no período.

Ela afirma que a pesquisa aponta um baixo percentual de pessoas que procuraram o serviço de saúde por conta dos sintomas de síndrome gripal.