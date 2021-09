Jornal Opinião Goiás – Guia virtual orienta produtores sobre o funcionamento do seguro rural

A nova edição do documento traz novidades, como exemplos práticos dos produtos de seguro de forma descomplicada

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) divulgou uma nova edição do Guia de Seguros Rurais, que tem o objetivo de proporcionar conhecimento ao produtor e demais agentes do setor sobre esse mecanismo de mitigação de riscos agropecuários. O documento, elaborado com a participação de entidades representativas do setor produtivo e seguradoras, traz novidades, como exemplos práticos dos produtos de seguro de forma descomplicada.

O Guia também contém a lista das 15 seguradoras que atuam no Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR), informando as atividades e regiões de atuação de cada uma delas, além de informações sobre o Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc), ferramenta indispensável para acesso ao PSR.

Outra inovação é a apresentação dos resultados do PSR, no período de 2005 a 2020, com informações sobre o número de produtores atendidos, a área segurada, o prêmio arrecadado, a subvenção paga pelo governo federal e os pagamentos de sinistros pelas companhias seguradoras aos produtores. Até 2020, mais de R$ 15 bilhões foram pagos em indenizações pelo mercado segurador, segundo dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep) e atualização pelo IPCA. Desse total, R$ 9,6 bilhões foram para apólices subvencionadas pelo PSR, sendo que 42% deste valor foi pago somente nos últimos três anos. Somente no primeiro semestre de 2021 foram pagos R$ 1,8 bilhão em indenizações de acordo com a Susep.

As instituições que quiserem acessar o conteúdo do Guia para utilizar o material ou parte dele para disseminar a cultura do seguro rural, podem solicitar o documento editável no e-mail: [email protected]

O Guia de Seguros Rurais 2021 já está disponível no site do Mapa.

Seguro rural para café

O Conselho Nacional do Café (CNC) está realizando um trabalho de disseminação da cultura de seguro rural em conjunto com a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater/MG) e o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa). Foi divulgada uma Cartilha sobre Seguro Rural direcionada aos produtores de café. A cartilha na íntegra pode ser acessada neste link: Seguro Rural para lavouras de café

Informações: MAPA