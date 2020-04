Jornal Opinião Goiás – Governo fala sobre ações de combate ao coronavírus

Representantes do governo participaram de coletiva de imprensa para falar sobre o enfrentamento ao novo coronavírus no Brasil.

Dados do Ministério da Saúde, divulgados hoje (20), mostram que mais de 40 mil pessoas foram infectadas pela covid-19 no país. A doença provocou 2.575 mortes. Nas últimas 24h, foram 113 falecimentos.

De acordo com a ferramenta de Monitoramento dos Gastos da União, a soma dos gastos do governo federal no combate à covid-19 – até o momento – é de R$ 50,78 bilhões. O montante equivale a 22,3% dos R$ 226,79 bilhões de créditos extraordinários aprovados para o enfrentamento ao novo coronavírus.

Caixa e Sebrae oferecem crédito ao pequeno empresário

A Caixa Econômica Federal (Caixa) anunciou, hoje (20), um convênio com o Sebrae para oferecer crédito a micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais (MEI). A medida será operacionalizada por meio do Fundo de Aval para as Micro e Pequenas Empresas (Fampe), do Sebrae, e que oferece as garantias complementares. De acordo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, a expectativa do banco é disponibilizar o montante de R$ 7,5 bilhões em crédito, valor que representa cerca de 1% da carteira do banco.

Serão disponibilizados até R$ 12,5 mil para os MEI, com carência de nove meses e taxas de juros de 1,59% ao mês, com prazo de dois anos para o pagamento. Já as micro empresas poderão requerer linhas de até R$ 75 mil. Nesse caso, a carência é de 12 meses, com prazo de amortização em até 30 meses, a taxas de 1,39%. As empresas de pequeno porte poderão acessar até R$ 125 mil em crédito, também com carência de 12 mesese prazo de pagamento de até 36 meses a juros de 1,19%.

Caixa já creditou R$ 16,3 bi para pagamento de auxílio emergencial

Desde o início do pagamento do auxílio emergencial até hoje (20), foram creditados R$ 16,3 bilhões para o pagamento do benefício a 24 milhões de brasileiros. Hoje (20), a Caixa Econômica Federal, responsável pelo pagamento, deposita o valor de R$ 600 para 4.230.900 pessoas na Poupança Social Digital Caixa.

Até agora, 38 milhões de cidadãos cadastraram-se para receber o benefício. Na última sexta-feira (17), o banco realizou o crédito para 3.438.238 pessoas com conta poupança na Caixa. Já no sábado (18), o crédito foi para 1.420.466 pessoas com contas em outros bancos.