Jornal Opinião Goiás – Governo entrega mais 8 milhões de doses de vacina covid-19 nos próximos três dias

A previsão é que mais de 41 milhões de imunizantes sejam entregues neste mês de julho

Nos próximos três dias, o Ministério da Saúde entregará mais 8 milhões de doses de vacinas covid-19 para todo o país. Os imunizantes começam a ser distribuídos nesta sexta-feira (2), e devem chegar aos estados e DF até domingo (4). A nova entrega vem para reforçar ainda mais a campanha de vacinação contra a Covid-19, que chegou à marca de mais de 100 milhões de doses de vacinas aplicadas nesta semana.

A remessa conta com mais de 2,1 milhões da vacina Pfizer/Biontech, mais de 2,8 milhões da AstraZeneca/Fiocruz e 3 milhões da Janssen/Johnson & Johnson. No mês de julho, a previsão do Ministério da Saúde é que mais de 41 milhões de doses sejam distribuídas. Em junho, a pasta bateu o recorde de distribuição mensal com mais de 38,2 milhões de doses enviadas para todos os estados e Distrito Federal.

Para o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, isso demonstra o compromisso do Governo Federal em vacinar toda a população brasileira acima de 18 anos, com pelo menos uma dose, até setembro deste ano. “São mais de 38 mil salas espalhadas pelo país. E nós já mostramos que temos condições de imunizar mais de 2,4 milhões de brasileiros todos os dias. Tanto que já chegamos a superar a marca de 2 milhões de brasileiros imunizados em um só dia. O Brasil, sim, tem essa força, e é com a vacinação que acabaremos com o caráter pandêmico da Covid-19.”

Até esta quinta-feira, 74,3 milhões de brasileiros já receberam a primeira dose. Isso significa que 45% da população vacinável, que é composta de mais de 160 milhões de brasileiros, já tomaram pelo menos uma dose do imunizante. A marca mantém o Brasil em quarto lugar no ranking mundial de vacinação. Além disso, mais de 27,1 milhões de pessoas já completaram o esquema vacinal com a segunda dose.