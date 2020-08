Jornal Opinião Goiás – Governo economiza R$ 466,4 milhões em custeio administrativo com teletrabalho

Economia com ampliação do home office foi maior nos itens de diárias, passagens e energia elétrica

governo federal reduziu em R$ 466,4 milhões as despesas em cinco itens de custeio, no período entre abril e junho, com o teletrabalho dos servidores públicos. Com as restrições de circulação devido à pandemia do novo coronavírus, vários itens de custeio administrativo foram diminuídos. Entre as principais despesas totais que foram economizadas estão os deslocamentos e viagens a serviço (diárias + passagens) e os serviços de energia elétrica e comunicação. O levantamento foi divulgado nesta segunda-feira, 3/8, pelo Ministério da Economia (ME).

Confira os dados por mês:

Deslocamentos e viagens a serviço (diárias + passagens) 2019 2020 redução economia abril R$ 119.207.235,33 R$ 56.992.605,52 52,20% R$ 62.214.629,81 maio R$ 146.162.242,98 R$ 37.032.093,78 74,70% R$ 109.130.149,20 junho R$ 137.012.258,59 R$ 36.896.783,99 73,10% R$ 100.115.474,60 total R$ 402.381.736,90 R$ 130.921.483,29 67,5% R$ 271.460.253,61 Energia elétrica 2019 2020 redução economia abril R$ 196.245.267,08 R$ 164.224.506,51 16,30% R$ 32.020.760,57 maio R$ 196.776.474,72 R$ 142.641.790,54 27,50% R$ 54.134.684,18 junho R$ 178.512.167,01 R$ 136.712.347,48 23,40% R$ 41.799.819,53 total R$ 571.533.908,81 R$ 443.578.644,53 22,4% R$ 127.955.264,28 Serviços de comunicação (Correios) 2019 2020 redução economia abril R$ 23.635.239,47 R$ 13.407.147,40 43,3% R$ 10.228.092,07 maio R$ 26.557.184,83 R$ 8.032.152,49 69,8% R$ 18.525.032,34 junho R$ 26.978.103,79 R$ 7.041.239,48 73,9% R$ 19.936.864,31 total R$ 77.170.528,09 R$ 28.480.539,37 63,1% R$ 48.689.988,72

Água e esgoto 2019 2020 redução economia abril R$ 41.752.044,46 R$ 39.039.543,09 6,5% R$ 2.712.501,37 maio R$ 46.405.613,98 R$ 33.543.899,41 27,7% R$ 12.861.714,57 junho R$ 40.362.307,36 R$ 42.671.716,32 -5,7% -R$ 2.309.408,96 total R$ 128.519.965,81 R$ 115.255.158,82 10,3% R$ 13.264.806,99

Cópias e reproduções de documentos 2019 2020 redução economia abril R$ 4.686.161,70 R$ 2.951.032,70 37,0% R$ 1.735.129,00 maio R$ 5.296.848,48 R$ 3.142.704,10 40,7% R$ 2.154.144,38 junho R$ 4.132.997,78 R$ 2.933.207,18 29,0% R$ 1.199.790,60 total R$ 14.116.007,96 R$ 9.026.943,98 36,1% R$ 5.089.063,98

“A ampliação do teletrabalho, apesar de ter sido motivada pela pandemia do novo coronavírus, mostrou que é possível prestar serviços públicos com mais produtividade, aliado à diminuição no custeio administrativo. Assim, será possível aumentar recursos para áreas finalísticas que afetam diretamente o cidadão”, explica Cristiano Heckert, secretário de Gestão do Ministério da Economia.

Trabalho remoto

Na semana passada, o Ministério da Economia publicou a Instrução Normativa nº 65, que estabelece orientações para a adoção do regime de teletrabalho nos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (Sipec). A implantação do programa de gestão é facultativa aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal e deve ocorrer em função da conveniência e do interesse no serviço. As novas regras entram em vigor no dia 1º de setembro.

“Cerca de 360 mil servidores do Executivo Federal estão em trabalho remoto atualmente, o que corresponde a 62% da força de trabalho. Com a ampliação do teletrabalho, pretendemos, além de utilizar de maneira mais eficiente os recursos públicos, potencializar a produtividade, acompanhar as mudanças e inovações mundiais e garantir o bom atendimento à população”, explica Wagner Lenhart, secretário de Gestão de Pessoas do Ministério da Economia.