Jornal Opinião Goiás – Governador Ronaldo Caiado inaugura serviço de hemodiálise e entrega escrituras

O governador Ronaldo Caiado inaugurou, nesta terça-feira (15), o serviço de atenção a doentes renais crônicos na Policlínica Estadual da Região São Patrício, em Goianésia, no Centro goiano. A unidade recebeu sete cadeiras para hemodiálise nesta primeira etapa.

O investimento na implantação é de cerca de R$ 6 milhões. “O que mais nos gratifica, a cada dia, é cuidar e salvar vidas. Temos trabalhado muito para que o governo possa chegar às pessoas e melhorar a qualidade de vida”, afirma o chefe do Executivo estadual.

Uma das sete cadeiras será mantida como reserva técnica para utilização em caso de transferência de paciente. Além dos equipamentos novos e insumos, é oferecida assistência com equipe multiprofissional, que inclui médico nefrologista, enfermeiros nefrologistas e técnicos em enfermagem, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, fisioterapeutas, cardiologistas, entre outros. Pacientes que utilizam o serviço de hemodiálise também recebem alimentação balanceada para complementar o tratamento.

“A hemodiálise é um serviço que, no Brasil, está restrito a algumas cidades. A gente conta com o poder privado, com a filantropia, mas o poder público precisa deixar isto como legado. Está aí mais uma entrega da Saúde do Estado de Goiás. O governador Ronaldo Caiado ficará marcado na história como governador da saúde”, projeta o secretário de Estado da Saúde, Ismael Alexandrino.

Para o prefeito de Goianésia, Leonardo Menezes, o novo espaço ressalta a gestão estadual “que não só promete, mas faz”. “A Policlínica tem atendido, com excelência, a todos da região que precisam de consultas e exames de qualidade”, afirma. Segundo o deputado estadual Cairo Salim, a estrutura da unidade, que já atendeu cerca de 39 mil pessoas em 13 meses de funcionamento, é “muito melhor que hospitais privados Goiás afora”.

“São mais de luxo do que clínicas privadas. Temos de chamar gestores nacionais para conhecer esta realidade”, reforça, sobre as Policlínicas, o deputado federal Delegado Waldir. “Quem depende da hemodiálise, já vive triste por andar 300, 400 quilômetros, dia sim, dia não. Esta hemodiálise melhora, é de primeiro mundo. É dignidade para o cidadão”, ressalta o também deputado federal José Nelto.

Regularização fundiária e investimentos em Educação

Durante a visita ao município, Caiado assinou ordem de serviço para o início das obras de reforma no Colégio Estadual Laurentino Martins (R$ 155.563,49) e no Centro de Ensino em Período Integral (Cepi) Presidente Costa e Silva (R$ 1.870.215,51), e entregou ainda 117 escrituras para famílias dos bairros Amigo, Covoá e Jardim Esperança. Técnicos da Agência Goiana de Habitação (Agehab) também coletaram assinaturas de outros 69 beneficiários.

Em 2021, o Governo de Goiás liberou R$ 15 milhões em recursos, provenientes do fundo Protege, para investimentos no programa de regularização fundiária do Estado. Desde 2019, cerca de 3.700 escrituras foram repassadas gratuitamente em 12 municípios. “Levantar sem saber se a casa é sua é duro. Hoje, vocês vão ter o documento, a escritura registrada em cartório em mãos. Ninguém toma a casa de vocês. Dentro da Agehab, tem uma equipe toda regularizando as terras do Estado de Goiás onde temos casas construídas”, explica o governador.

Secretaria de Comunicação