Jornal Opinião Goiás – Edital detalha critérios para oferta de vagas no Fies do 2º semestre

A redistribuição em cursos para os quais não houver candidatos em lista de espera também é definida no edital

O Ministério da Educação (MEC) publicou o Edital nº 33, que detalha os critérios de seleção das vagas a serem ofertadas no processo seletivo para o segundo semestre de 2021 do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

O novo edital altera o Edital nº 32, publicado em 20 de maio de 2021, que dispõe sobre o cronograma e demais procedimentos relativos ao processo de emissão do documento de participação das mantenedoras de instituições de ensino superior ao processo seletivo do Fies do segundo semestre de 2021.

As propostas com o número de vagas a serem ofertadas pelas mantenedoras participantes desta edição do Fies serão submetidas à aprovação da Secretaria de Educação Superior, do MEC.

Candidatos

Para a classificação dos candidatos que disputarão as vagas ofertadas, serão exigidas as notas de uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a partir da edição de 2010, até a mais recente, que será o Enem de 2020.

A exigência continua sendo a de que o candidato tenha obtido média aritmética das notas nas cinco provas do Enem igual ou superior a 450 pontos e nota superior a zero na redação. Também é necessário possuir renda familiar mensal bruta, por pessoa, de até três salários mínimos.

Cronograma do Fies

27 a 30 de julho – Período de inscrição;

3 de agosto – Resultado dos pré-selecionados em chamada única; e

4 a 6 de agosto – Prazo para complementação da inscrição dos pré-selecionados na chamada única.

Lista de Espera

4 a 31 de agosto – Período para convocação dos pré-selecionados por meio da lista de espera.

Com informações do Ministério da Educação