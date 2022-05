Jornal Opinião Goiás – EcoRodovias vence leilão rodoviário Rio – Governador Valadares

A Empresa EcoRodovias venceu o leilão da concessão à iniciativa privada do sistema rodoviário Rio de Janeiro – Governador Valares (MG), formada por trechos da BR 116, BR 465 e BR 493. A empresa, que foi a única a apresentar propostas, ofereceu desconto de 3,11%. O máximo previsto no edital era 17,5%. Não houve oferta de valor de outorga, conforme permitia o edital.

O contrato de concessão será de 30 anos e o sistema rodoviário abrangerá uma extensão total de 726,9 quilômetros (km). De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), trata-se da única rota, a partir da cidade do Rio de Janeiro, disponível para o contorno da Baía de Guanabara, permitindo o acesso à região dos Lagos, ao norte do estado, e às regiões Norte e Nordeste do país.

Os investimentos que a empresa vencedora deverá realizar, ao longo dos 30 anos de concessão, somam R$ 11,3 bilhões. As despesas operacionais – custos operacionais, despesas obrigatórias e o conjunto de seguros e garantias – são estimadas em R$ 9,8 bilhões.

Segundo a ANTT, as principais melhorias que deverão ser implementadas são 303,2 km de obras de duplicação, 255,2 km de faixas adicionais, 85,5 km de vias marginais, 75 passarelas, 57 passagens de fauna, 462 pontos de ônibus, 1,6 mil km de ciclovias.

O Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) contará com 29 ambulâncias, 7 guinchos pesados, 12 guinchos leves, 5 caminhões-pipa, e 5 caminhões de resgate de animais. É prevista a geração de 154.719 empregos diretos, indiretos e efeito-renda.

Os preços das tarifas básicas de pedágio, ainda sem considerar o desconto de 3,11%, previstos para as 12 praças de pedágio que funcionarão no trecho, variam – no período inicial da concessão – de R$ 8,10, na praça de Orizânia (MG), a R$ 17,48, na praça Itaboraí (RJ).