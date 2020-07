Jornal Opinião Goiás – Desde 1860, Mapa acompanhou a transformação do setor agrícola brasileiro

O Mapa caminhou junto aos produtores para apoiar a transformação da agricultura brasileira na maior dos trópicos e geradora de grandes excedentes de exportação

Acompanhar a revolução experimentada pelo agronegócio nas últimas cinco décadas, com o uso da tecnologia e a adoção da pesquisa, foi o maior desafio enfrentado pelo Ministério da Agricultura em seus 160 anos de existência. O Mapa precisou caminhar junto aos produtores para apoiar a transformação da agricultura brasileira na maior dos trópicos e geradora de grandes excedentes de exportação.

São muitos os eventos marcantes na história do Ministério. Reunimos aqui algumas das principais conquistas do setor, como a criação de órgãos essenciais como o Inmet (1909), a Embrapa (1973), a Conab (1990), além da criação do Serviço de Inspeção Pastoril (SIP), em 1915, que 18 anos mais tarde receberia o nome que hoje é conhecido mundialmente de Serviço de Inspeção Federal (SIF). Também são destaques mudanças no financiamento agrícola, com a introdução do Moderfrota e do Plano Agrícola, no início dos anos 2000. Mais recentemente, a criação do Plano ABC e do Código Florestal marcaram a vocação do agro brasileiro para trabalhar preservando o meio ambiente.

O esforço de seus servidores e a visão dos governantes fizeram o agro brasileiro ser respeitado pelos concorrentes e referência como garantidor da segurança alimentar no próximo século. Muito trabalho ainda precisa ser feito, aliando a produção e a sustentabilidade ambiental para que o agro brasileiro consolide sua liderança mundial.

Informações: Mapa