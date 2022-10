Jornal Opinião Goiás – Cursos com foco em habilidades digitais estão com inscrições abertas na Escola do Trabalhador 4.0 Programa oferece 5,5 milhões de vagas para cursos gratuitos em TI

A plataforma Escola do Trabalhador 4.0 oferece 5,5 milhões de vagas distribuídas em 134 cursos on-line e gratuitos na área de tecnologia da informação, produtividade e finanças. A iniciativa do Ministério do Trabalho e Previdência (MTP) conta com parceria do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) em ato assinando com a presença da Secretaria Nacional da Juventude (SNJ/MMFDH) em meados de setembro. A formação é desenvolvida pela Microsoft.

Faça sua inscrição e participe

Confira o tutorial para realizar o cadastro

Acesse a formalização de parceria entre o MMFDH e o MTP

As trilhas de conhecimento oferecem formações básicas para aqueles com pouca familiaridade com informática; cursos de nível intermediário para o trabalhador que deseja se aprimorar, além de contemplar aqueles que já têm nível avançado de conhecimento sobre o tema.

Entre as oportunidades encontradas na plataforma, o trabalhador tem a opção de fazer um teste de carreira, que vai direcioná-lo para a qualificação necessária para que ele alcance o objetivo profissional desejado. Esse teste funciona para nortear as decisões do trabalhador e dar as opções de acordo com o interesse dele.

Transformação social

De acordo com a titular do MMFDH, Cristiane Britto, incentivar o uso das novas tecnologias é essencial para o desenvolvimento profissional e pessoal dos cidadãos brasileiros. “Capacitar trabalhadores para lidar com ferramentas digitais potencializa os serviços oferecidos por eles. Por isso, reforçamos nosso compromisso em levar aprendizado para todos os empreendedores que tenham interesse em investir na própria evolução profissional. Acreditamos no alcance dos cursos oferecidos pela Escola do Trabalhador e estamos felizes em fazer parte desse projeto”, comemora a gestora.

Alcançar diversos públicos é o grande diferencial da Escola do Trabalhador 4.0. Nesse sentido, a secretária Nacional da Juventude, Luana Machado, compreende que a parceria com o MTP permitirá a inclusão dos mais diversos segmentos sociais. “Sabemos que os jovens buscam cada vez mais capacitações relacionadas à tecnologia. Entretanto, acreditamos que os demais públicos podem se beneficiar dessas formações impulsionando a intergeracionalidade e a inclusão de todos”, declara.

Caminhos de aprendizagem

Para os iniciantes, “Trabalhe com computadores”, “Acesse informações online”, “Crie conteúdo digital”, “Comunique-se online” e “Participe online com segurança e responsabilidade” são algumas das opções oferecidas. Para quem tem compreensão intermediária sobre o assunto, “Introdução à programação” e “Produtividade pessoal (Word, Excel, Power Point)” são algumas das alternativas. Power BI, inteligência artificial e engenharia de dados são temas voltados para aqueles com conhecimento avançado.

Durante a realização do curso, a Microsoft oferece acesso gratuito ao Pacote Office, para que o trabalhador possa praticar os conhecimentos adquiridos. Também são oferecidas aulas ao vivo com a metodologia de fixação de conteúdo e tutoria online. Todos os cursos têm a certificação do Ministério do Trabalho e Previdência (MTP) e da Microsoft.