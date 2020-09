Jornal Opinião Goiás – Covid-19: Brasil chega a 4 milhões de casos acumulados

Óbitos por covid-19 são 124,6 mil; recuperados chegam a 80,4% do total

O Brasil atingiu pouco mais de 4 milhões de casos acumulados de covid-19, segundo informa o balanço do Ministério da Saúde divulgado dia (3). Desde o início da pandemia, 4.041.638 pessoas foram infectadas com o coronavírus. Entre ontem e hoje, as secretarias de saúde acrescentaram às estatísticas 43.773 novos pacientes diagnosticados com a doença. Ontem o sistema de dados sobre a pandemia trazia 3.997.865 casos desde o início da pandemia.

Ainda conforme a atualização, a pandemia do novo coronavírus é responsável por 124.614 mortes. Nas últimas 24 horas, foram registrados 834 novos óbitos em decorrência da doença.

O boletim informa também que a taxa de recuperados aumentou, e já passa de 80% do número total de vítimas. O Brasil registra 3.247.610 pacientes recuperados – 80,4% do total de infectados. Outras 669.414 pessoas ainda estão sob cuidados médicos e são consideradas casos em acompanhamento.

Ontem (2), o Ministério da Saúde apresentou o novo boletim epidemiológico que apontou queda de 11% nas mortes na comparação entre a última semana epidemiológica (35ª) e a anterior (34ª). Se considerado o número de casos, o número semanal ficou estabilizado.

Estados

Os estados com mais mortes são:

Estado Óbitos » São Paulo 30.905 » Rio de Janeiro 16.394 » Ceará 8.493 » Pernambuco 7.619 » Pará 6.215

As Unidades da Federação com menor número de óbitos por covid-19 são:

Estado Óbitos » Roraima 596 » Acre 622 » Amapá 669 » Tocantins 712 » Mato Grosso do Sul 914