Jornal Opinião Goiás – Contag quer plano safra específico para agricultura familiar

A Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (Contag) quer que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) estabeleça um plano safra específico para a agricultura familiar.

A proposta vai ser discutida por videoconferência nesta quarta-feira (22) com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, dirigentes da confederação e presidentes de federações de agricultores.

A Contag também quer tratar de assistência e extensão rural e do aumento do volume de recursos para financiamento da produção da agricultura familiar (Pronaf Crédito) e para programas como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

Plano Safra

O Plano Safra é uma iniciativa do governo federal que orienta a destinação de recursos para a cadeia do agronegócio e viabiliza o financiamento e a securitização da atividade agrícola e comercialização da produção em em todo o Brasil.

Em geral, o plano é fechado entre os meses de junho e julho. Por causa da epidemia do novo coronavírus covid-19), o Mapa tem recebido demandas para antecipar a medida. Para a safra 2019/2020, o governo liberou mais de R$ 225 bilhões.

Agenda

Antes da reunião com a Contag, Tereza Cristina participa de videoconferência Hemisférica com ministros de Agricultura. Ao término do dia, a titular do Mapa tem na agenda mais uma videoconferência com dirigentes do banco Credit Suisse Brasil.