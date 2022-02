Jornal Opinião Goiás – Conta digital em dólar é lançado em parceria para pessoas físicas

O Banco do Brasil anuncia o lançamento de uma conta digital em dólar exclusivamente para seus correntistas – pessoas físicas. A solução, chamada Conta Easy!, foi criada em parceria com o BB Americas Bank.

A Conta Easy permite que o cliente transfira dinheiro diretamente de sua conta corrente pessoal no Banco do Brasil para sua conta digital em dólar no BB Americas gratuitamente para criar reservas para suas viagens internacionais ou outros fins. De acordo com o banco, a solução está disponível para correntistas do BB que não foram clientes do BB Américas nos últimos 12 meses.

O BB salientou que, após a abertura da Conta Easy, o cliente receberá um cartão de débito Visa para realizar compras em mais de 44 milhões de estabelecimentos comerciais em todo o mundo. Além do mais, os clientes no exterior também podem sacar dinheiro em caixas eletrônicos, os chamados ATMs (Automated Teller Machines, em inglês). O cartão também pode ser usado com carteiras digitais como Apple Pay, Samsung Pay e PayPal.

Por meio dos acordos do BB Americas com as empresas Allpoint, Presto, Plus e Star, o cartão também pode ser utilizado para saques gratuitos em aproximadamente 40 mil caixas eletrônicos nos Estados Unidos.

Entre as vantagens das novas contas digitais estão o seguro de proteção financeira para depósitos de até US$ 250.000, zero taxa de abertura de conta e zero taxa de manutenção. A central de atendimento também está disponível 24 horas por dia em português, inglês e espanhol.

As contas Easy podem ser abertas diretamente no app do Banco Brasil. Ao acessar o aplicativo, o cliente seleciona o menu “Câmbio” e seleciona a opção “Conta BB Américas”. Em seguida, você será direcionado ao site seguro do BB Americas onde precisará fazer o upload de seus documentos (CNH ou RG com CPF e comprovante de residência) online.

Informação: Agência Brasil