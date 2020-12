Jornal Opinião Goiás – Brexit: sai acordo entre Reino Unido e União Europeia

O Reino Unido e a União Europeia chegaram a um acordo sobre a futura relação comercial pós-Brexit. O governo britânico e a Comissão Europeia têm estado em negociações intensas nos últimos dias e o anúncio estava pendente do compromisso final sobre as pescas, mas ambas as partes oficializaram no início da tarde desta quinta-feira (24) que foi alcançado um acordo.

O governo britânico já reagiu e comentou o acordo comercial alcançado.

“Tudo o que foi prometido aos britânicos durante o referendo de 2016 e nas eleições gerais do ano passado foi conseguido com este acordo”.

“Retornamos o controle de nosso dinheiro, fronteiras, leis, comércio e as nossas águas para pesca”.

“O acordo é uma notícia fantástica para as famílias e as empresas em todo o Reino Unido”, reagiu Downing Street.