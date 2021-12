Jornal Opinião Goiás – Brasília Iluminada abre celebrações de fim de ano na capital federal

Reconhecida internacionalmente pela arquitetura, pelos espaços abertos e por seu amplo horizonte, a capital federal abre na noite desta quarta-feira (22) mais uma edição do Brasília Iluminada, série de eventos que agregam, em vários pontos da cidade, elementos decorativos para celebrar o Natal e as festas de fim de ano. Até o dia 20 de janeiro, estão previstos shows, apresentações teatrais e ações sociais diversas na cidade.

A cerimônia de inauguração do “projeto contemplativo” será às 18h30, em solenidade na Praça do Buriti, quando será acesa toda a decoração luminosa, que abrange uma área de 415.770 metros quadrados.

Ali perto, terão início também as apresentações musicais, com o Coral 10 e a Orquestra Filarmônica de Brasília, em um dos 11 eixos do Brasília Iluminada: o Céu de Brasília, localizado entre a Praça do Cruzeiro e a Catedral Rainha da Paz — onde fica montada uma estrutura com tablados.

Para acessar a programação completa do Brasília Iluminada, clique aqui.

Outro eixo – as Torres/Pórticos — marca a entrada da Esplanada dos Ministérios e da Praça do Buriti com sinos cenográficos. Segundo o governo do Distrito Federal, o ponto de maior destaque é o Brasília Encantada, composto pelo Lago de Brasília, um grande espelho d’água, e o Eixo Central.

Mais detalhes sobre os 11 eixos do Brasília Iluminada podem ser vistos aqui.