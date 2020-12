Jornal Opinião Goiás – Brasil e Reino Unido assinam cooperação para impulsionar transformação e inovação digitais

Os dois países assinaram nesta terça-feira (29/12) parceria para criar estratégias conjuntas e aplicar soluções que melhorem os serviços públicos

Modelo cuja transformação digital inspira outros países do mundo, o Reino Unido passa agora a colaborar de forma sistemática para a criação de estratégias e a aplicação de soluções em prol dos serviços públicos brasileiros. Nesta terça-feira (29/12), o secretário de Governo Digital do Ministério da Economia, Luis Felipe Monteiro, e a encarregada de Negócios da Embaixada Britânica, ministra-conselheira Liz Davidson, assinaram memorando de entendimento para impulsionar a cooperação entre os dois países. Na prática, a digitalização, a transparência, a governança de dados, a inovação e a acessibilidade serão enfatizadas.

“O Reino Unido está nas primeiras colocações nos rankings de governo digital da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e adotou uma estratégia bem-sucedida de centralização de canais, que foi uma das inspirações para a construção do nosso gov.br”, ressalta Monteiro.

Hoje, o gov.br reúne em um único local todos os mais de 4 mil serviços oferecidos pelo governo federal, com 65% deles podendo ser solicitados 100% digitalmente. “Tanto Reino Unido quanto Brasil integraram centenas de sites de governo em um portal único, reduzindo os labirintos que seus cidadãos percorriam para acessar serviços públicos e melhorando a experiência dos usuários, oferecendo um ambiente mais acessível, ágil e seguro”, acrescenta.

O memorando de entendimento entra em vigor imediatamente e tem duração até março de 2023. Entre as ações de cooperação previstas estão: oferecer treinamento no campo da inovação, digitalização, gestão pública e planejamento governamental com especial ênfase em temas de governança de dados e acessibilidade; participar do planejamento e implementação de soluções concretas de digitalização; e compartilhamento de conhecimento mútuo no Brasil.

O Brasil já dispõe de cooperação semelhante com a Dinamarca, o que possibilitou, por exemplo, a realização de um curso de especialização em Governo Digital no Instituto Serzedello Corrêa, do Tribunal de Contas da União (TCU). Na oportunidade, especialistas da Dinamarca, outro país líder na transformação digital no mundo, ofereceram treinamento em diversas áreas.

“A crise global trazida pela pandemia de Covid-19 expôs mais alguns dos desafios que enfrentamos enquanto governos, mas muitos dos desafios podem ser mitigados graças a uma estratégia de governo digital robusta. Agora, mais do que nunca, a troca de experiências e apoio mútuo entre governos se faz importante”, afirma Liz Davidson. “Ficamos muito felizes que o Programa de Acesso Digital do ProsperityFund apoiará a Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia em algumas áreas iniciais para que no Brasil essa agenda seja inclusiva, segura e sustentável”, complementa a ministra-conselheira.