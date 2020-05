Jornal Opinião Goiás – Bolsonaro diz concordar com divulgação de trechos de vídeo que dizem respeito a inquérito

Enquanto as partes envolvidas ainda não se manifestam ao Supremo Tribunal Federal (STF), se concordam com a divulgação do vídeo da reunião ministerial, o presidente Jair Bolsonaro disse que não vê problema na divulgação do trecho que diz respeito às falas que são objeto do inquérito.

Segundo Bolsonaro, no encontro de 22 de abril, ele não se disse preocupado com o comando da Polícia Federal no Rio de Janeiro, mas sim com a segurança da própria família. Perguntado sobre o depoimento do ministro da secretaria de governo, Luís Eduardo Ramos, que confirma a referência do presidente à PF, Bolsonaro diz que Ramos “se equivocou”.

A declaração foi dada hoje, nesta quarta-feira, enquanto o presidente deixava o Palácio da Alvorada e conversou com jornalistas. A defesa do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro também já sinalizou, em nota, que concorda com a divulgação do vídeo. Jair Bolsonaro ainda conversou sobre outros assuntos, incluindo a reunião, nesta quinta, com o Ministro da Saúde, Nelson Teich, a respeito do uso da hidroxicloroquina, no tratamento de casos de covid-19.

O Conselho Federal de Medicina já autoriza, mas não recomenda o uso do medicamento por falta de estudos. Segundo resolução da entidade, a hidroxicloroquina pode ser utilizada, desde que em comum acordo entre médico e paciente.

Após o pedido do jornal O Estado de São Paulo, o Presidente Bolsonaro confirmou que a Advocacia Geral da União já enviou seus exames que atestam resultado negativo, para a covid-19, ao Supremo Tribunal Federal.

O jornal alegou interesse público para ter acesso aos resultados, mas a AGU havia enviado, anteriormente, apenas o laudo médico, e não os exames.

Ainda no Alvorada, Jair Bolsonaro, comentou a agenda com dois ministros do supremo, Edson Fachin e Luís Roberto Barroso, nesta quinta. Segundo Bolsonaro, o encontro foi para receber, pessoalmente, o convite da posse de ambos, como presidente e vice-presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral.