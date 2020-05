Jornal Opinião Goiás – BC aprova emissão de R$ 17,5 bilhões de linha para ajudar bancos

Letras Financeiras Garantidas darão liquidez a 27 instituições

Pressionadas pela maior demanda por crédito, 27 instituições financeiras receberão R$ 17,5 bilhões do Banco Central (BC). O montante vem da emissão da primeira parcela da Linha Temporária Especial de Liquidez para os bancos, financiada pelas Letras Financeiras Garantidas.

Os recursos financeiros serão disponibilizados às instituições nesta quarta-feira (13). Regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) no início de abril, num pacote do BC para ajudar o sistema financeiro durante a crise econômica provocada pelo novo coronavírus, a Linha Temporária Especial de Liquidez permite que os bancos atendam ao aumento da demanda por crédito por pessoas físicas e empresas durante a pandemia.

Segundo o BC, a linha emergencial atende a instituições financeiras de diversos portes, fornecendo liquidez (necessidade imediata de dinheiro) para diversos mercados e produtos financeiros. No fim de cada mês, o BC avaliará a necessidade de uma nova emissão, repetindo o procedimento até o fim do ano. De forma agregada, as emissões de Letras Financeiras Garantidas, que servem de lastro para os empréstimos, poderão chegar a 100% do patrimônio de referência das instituições e injetar até R$ 650 bilhões no sistema financeiro nos próximos meses.

As Letras Financeiras Garantidas são títulos privados emitidos pelas instituições financeiras em favor do BC, que liberará os recursos para os bancos tendo esses papéis como garantia. Caso a instituição não consiga pagar o empréstimo emergencial, o BC fica com as letras para cobrir a inadimplência.

Em nota, o BC informou que esse mecanismo é inédito no sistema financeiro brasileiro. Segundo o órgão, linha emergencial de crédito servirá de aprendizado para o desenvolvimento de futuras linhas permanentes de liquidez, dentro da agência de modernização do Banco Central.