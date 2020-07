Jornal Opinião Goiás – Balanço mostra 49% dos servidores em trabalho remoto e 1.565 casos de coronavírus

A Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal (SGP) do Ministério da Economia (ME) atualizou as informações coletadas na pesquisa sobre o trabalho remoto e casos confirmados da no âmbito do Poder Executivo Federal Civil.

Dados apontam 79.641 servidores públicos federais civis trabalhando em casa, o que representa 49% da força de trabalho. Os casos confirmados de covid-19 registrados no sistema são de 1.565.

Os números se referem à semana de 22 a 26 de junho, quando 49% dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal – desconsiderando as instituições da Rede Federal de Educação – responderam à pesquisa semanal da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia. Essa parcela representa 162.710 servidores ativos, ou 59% do total da força de trabalho, sem considerar as instituições federais de ensino.

Pelas características particulares de autonomia das instituições que integram a Rede Federal de Educação (universidades, institutos e demais instituições de ensino federal), os seus números são divulgados pelo Ministério da Educação, no Portal do MEC. Conforme dados atualizados pelas próprias universidades e institutos federais, atualmente 276.919 servidores, ou seja, 94% da força de trabalho da Rede Federal de Educação estão em trabalho remoto.

Em todo o Poder Executivo Federal Civil, portanto, o número de servidores públicos em trabalho remoto é de 356.560, o que representa 62,5% da força de trabalho.