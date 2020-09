Jornal Opinião Goiás – Assistente virtual do Meu INSS já realizou mais de 3,6 milhões de atendimentos desde maio deste ano

Todos os dias, mais de 34 mil atendimentos são realizados por meio da ferramenta, conhecida como Helô

Desde o lançamento, em maio deste ano, a assistente virtual do Meu INSS, conhecida como Helô, já atendeu uma média diária de 21,9 mil cidadãos, que esclareceram dúvidas ou fizeram consultas de processos sobre seus requerimentos (15,75%), busca de informações sobre atendimento nas agências (9,61%), serviços (8,66%), resultado de perícias médicas (6,43%) e auxílio-doença (6,13%), entre outros.

A Helô ainda está em treinamento e a ideia é que assistente virtual se aprimore cada vez mais para interagir de forma ainda mais eficaz com o cidadão. Ela está programada para esclarecer as dúvidas mais frequentes dos usuários no Meu INSS, por meio de um banco de respostas já definidas para cada situação específica. Quando novas perguntas são feitas para a Helô, o banco de respostas da ferramenta é ampliado para ajudar os cidadãos.

Por meio da Helô, também é possível ser atendido diretamente por um servidor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio do chat humanizado da Helô. Atualmente, há aproximadamente 300 colaboradores atuando neste tipo de atendimento — número esse que tende a crescer cada vez mais.

A assistente virtual vem realizando mais de três mil atendimentos todos os dias com ajuda de um servidor e, em média, a espera para ser atendido é de menos de cinco minutos. No total, mais de 34 mil atendimentos no geral são efetivados por meio da Helô todos os dias.

Fale com a Helô!

É possível falar com a Helô pelo chatbot tanto por meio do site do Meu INSS quanto pelo celular, em aparelhos com sistema Android e iOS. Ao ser acessada, a Helô solicita ao assistido apenas duas informações: nome e CPF. No aplicativo ou no site, basta clicar no ícone de dois balõezinhos de diálogo que aparecem no canto inferior direito da tela.