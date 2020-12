Jornal Opinião Goiás – Anater oferece curso online para agentes de assistência técnica e extensão rural

Profissionais recebem treinamento sobre o Programa Produzir Brasil, que leva assistência técnica a assentados da reforma agrária

Cerca de 90 agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) participam nesta semana do curso de formação a distância do Programa Produzir Brasil, ministrado pela Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater). A programação iniciou segunda-feira (14) e segue até a próxima sexta-feira (18).

No curso, são apresentadas as diferentes abordagens que os profissionais precisam dominar para assistir os agricultores assentados da reforma agrária. Os participantes do curso são vinculados à Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Goiás (Emater-GO).

O curso conta com instrutores da Anater, do Mapa e do Incra, abordando temas como: Regularização Fundiária, Crédito, Ater Digital, Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) para Assentados, Programa de Aquisição Alimentar (PAA) e Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) são temas da grade.

“É preciso conhecer a fundo as políticas públicas que estão sendo trabalhadas e aplicar cada programa ou projeto de acordo com as diretrizes do Mapa e da diretoria-executiva da Anater. O feedback do aprendizado é bastante positivo, uma vez que o conteúdo é focado nos pontos que os agentes têm mais dificuldade. Assim, nós aprofundamos para nivelar os técnicos”, explicou o gerente de Gestão de Ater e Formação da Anater, Leonardo Vieira.

Produzir Brasil

O Produzir Brasil foi lançado em novembro, em um assentamento no interior de Goiás. Primeiramente, irá alcançar cerca de 4 mil famílias da região Centro-Oeste que receberam o título de posse rural. Foi firmado um convênio no valor total de R$ 7,84 milhões entre a Anater e a Emater-GO.

Sob governança do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), a Anater atua em parceria com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). A iniciativa permite que as famílias, ao conquistarem o documento de titulação, recebam assistência técnica para gerar renda e independência financeira onde vivem.

Ensino a Distância (EaD)

Desde setembro, mais de 700 agentes já foram capacitados e a previsão é finalizar o ano com cerca de 900 alunos da nova modalidade de ensino.

Entre os dias 7 e 10 deste mês, o Programa Dom Helder Câmara (PDHC) foi ministrado para técnicos vinculados às unidades de assistência técnica da Paraíba, do Ceará e de Minas Gerais.

O Ensino à Distância (EaD) é realizado em parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), o Ministério da Cidadania e o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA). Instrutores de ambos os órgãos também participam para ministrar conteúdo e fortalecer as políticas públicas do setor com a Anater.

Até o momento, foram aplicados dez cursos, envolvendo 40 empresas credenciadas com os seguintes programas: o PDHC, o Programa de Diversificação da Cultura do Tabaco, o Programa Ater Mais Gestão, o Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) e o Programa Cadastro de Terras e Regularização Fundiária (PCTRF). O Produzir Brasil irá completar a grade de capacitação. Todos os cursos possuem 40 horas de formação.

Informações: MAPA