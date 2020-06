Jornal Opinião Goiás – Américas devem sofrer surtos recorrentes de Covid-19 nos próximos dois anos, afirma OPAS

A região das Américas registra quase a metade de todos os casos de contaminação por Covid-19 no mundo. De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), haviam sido registrados mais de 4,5 milhões de casos e 226 mil mortes na região, e as cifras, infelizmente, seguem aumentando.

Para a diretora da OPAS, Carissa Etienne, viveremos os próximos dois anos alternando surtos recorrentes e períodos de transmissão controlada da Covid-19.

Etienne ressaltou que, esta semana, o Brasil superou a barreira de um milhão de infectados, ultrapassando, assim como os Estados Unidos, os seis dígitos. Juntos, Brasil e Estados Unidos representam 76% do total de casos, e 76% do total de mortes nas Américas. O Brasil contribui com 25% dos infectados e 23% dos óbitos.

No dia 23 de maio, a região das Américas registrava 690 mil casos de contaminação. Em 23 de junho, exatamente um mês depois, o número já extrapolava os 2 milhões de infectados.

A diretora da OPAS lembrou que os mais vulneráveis são afetados de maneira desproporcional pela doença, e destacou a dificuldade que muitos grupos têm em seguir as recomendações de isolamento, entre eles famílias informais que vivem em casas superlotadas, os indígenas e as populações afrodescendentes em condições precárias, sem acesso à água corrente nem sabão.

O diretor do Departamento de Doenças Transmissíveis da OPAS, Marcos Espinal, destacou que o Brasil conseguiu aumentar o número de testes PCR para diagnóstico de Covid-19 nas últimas semanas, mas ainda não chega a 10 mil testes para cada milhão de habitantes.

Segundo ele, a testagem dá a magnitude de como está a doença nos estados e, assim, os tomadores de decisão podem definir o que é melhor para a população brasileira.