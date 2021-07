Jornal Opinião Goiás – Agricultores podem acessar seguro para minimizar perdas

Plano Safra 2021/22 prevê R$ 1 bilhão para a subvenção ao Prêmio do Seguro Rural

Plano Safra 2021/22 entrou em vigor no último dia 1° com R$ 1 bilhão para a subvenção ao Prêmio do Seguro Rural. O clima é o principal fator de risco para a produção rural e, ao contratar o seguro, o produtor pode minimizar suas perdas ao recuperar o capital investido na lavoura.

O valor previsto permitirá a contratação de aproximadamente 158.500 apólices para proteger 10,7 milhões de hectares e um valor total segurado de R$ 55,4 bilhões.

“O plantio da safra está passível a condições climáticas que o produtor não consegue controlar como seca, chuva excessiva, granizo, geada, ventos fortes, uma série de adversidades climáticas que podem prejudicar a produção. E, caso ele não tenha um seguro rural, pode adquirir uma dívida junto a instituições financeiras, cooperativas e fornecedores de insumo”, disse o diretor de gestão de risco da secretaria de política agrícola do ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Pedro Loyola.

“O seguro rural traz uma tranquilidade ao produtor que caso haja uma adversidade climática ele possa receber indenização das seguradoras, pagar seus fornecedores de insumos e continuar na atividade com um fluxo de caixa, com uma renda estável ao longo dos anos”, explicou Loyola.

Subvenção

O Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural oferece ao agricultor a oportunidade de segurar sua produção com custo reduzido por meio de auxílio financeiro do Governo Federal. A subvenção que o governo propicia ao produtor que tem tudo regularizado parte de 20% a até 40%, dependendo do tipo de atividade e cobertura.

Quem pode obter o seguro

Pode ser pleiteado por qualquer pessoa física ou jurídica que cultive ou produza espécies contempladas pelo programa. “O programa propicia que produtores pessoa físicas ou jurídicas das atividades agrícolas como grãos, frutas, olerícolas, cana-de-açúcar, café, frutas, possam acessar o programa, assim como produtores de florestas, da atividade aquícola e de pecuária”, detalhou Pedro Loyola.

O percentual de subvenção para a soja e demais grãos é de 20%. E de 40% para as frutas, olerícolas, cana-de-açúcar, café, florestas, pecuária e aquicultura.

O secretário acrescentou que é importante observar o nível de cobertura e a produtividade estipulada pela seguradora. E que em pequenas perdas o seguro não é acionado. “A apólice é contratada da seguinte forma: qual é o preço daquela lavoura, daquele produto versus a produtividade estipulada para aquele município ou para o produtor, a média da produtividade e isso vai dar um valor máximo garantido pela apólice de seguro”, observou.

Como contratar

O produtor que tiver interesse em contratar o seguro rural deve procurar um corretor ou uma instituição financeira que comercialize apólice de seguro rural. Atualmente, 15 seguradoras estão habilitadas para operar no prêmio do seguro rural.

Conheça as seguradoras para saber quais as condições gerais e produtos.

Para mais informações sobre o Programa de Seguro Rural, faça o download do aplicativo. Basta acessar para Android e IOS.

Pronaf

Foi aprovado, para o ano de 2021, o projeto-piloto de subvenção ao prêmio do seguro rural para operações de crédito de custeio enquadradas no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) para as culturas de milho primeira safra, soja, banana, maçã e uva. O projeto-piloto faz parte do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR). O valor para subvenção é de R$ 50 milhões.

Eles podem contratar o seguro em substituição ao ProAgro Mais. “O benefício para esse produtor é que o custo vai ficar, provavelmente, menor que o Proagro e ele vai ter acesso a um produto com uma cobertura maior e mais moderna”, explicou o diretor de gestão de risco da secretaria de política agrícola, Pedro Loyola.