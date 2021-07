Jornal Opinião Goiás – Governo vai disponibilizar curso para profissionais do Programa Criança Feliz

A iniciativa receberá o investimento de R$ 195 mil

O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) finalizou o processo de contratação da empresa que vai desenvolver um curso à distância para gestores, coordenadores e visitadores do Programa Criança Feliz. A capacitação tem o objetivo de ajudar os profissionais na identificação de situações de violência, como o tratamento cruel ou degradante, negligência, entre outros. O investimento será de R$ 195 mil e deverá ser executado em até sete meses.

Segundo o secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente do MMFDH, Maurício Cunha, é necessário contar com a participação de diversos atores para que as crianças tenham seus direitos garantidos. “A capacitação qualificará ainda mais a atuação profissional dos visitadores e supervisores, representando o fortalecimento da rede de proteção às crianças nesta primeira fase da vida”, apontou o secretário.

O conhecimento sobre o Sistema de Garantia de Direitos e o incentivo ao uso do Disque 100 como ferramenta de prevenção e enfrentamento de toda e qualquer violência contra crianças na primeira infância também deverão ser abordados.

Sobre o programa

O programa Criança Feliz é uma iniciativa do Governo Federal que tem por finalidade promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância.

O público prioritário da política pública são gestantes, crianças de até três anos de idade e suas famílias beneficiárias do Bolsa Família; crianças de até seis anos de idade e suas famílias beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC); e crianças de até seis anos de idade afastadas do convívio familiar em razão da aplicação de medida de proteção.

A principal ação do programa é a realização de visitas domiciliares. O programa está em mais de 2,9 mil municípios em todo o país.