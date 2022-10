Jornal Opinião Goiás – Abertura de empresas em Minas Gerais fica ainda mais simples com a assinatura eletrônica do GOV.BR Junta comercial do estado passa a oferecer a facilidade de assinar documentos de forma digital e gratuita, com segurança e validade jurídica, para iniciar um novo negócio

Os empreendedores de Minas Gerais contam agora com mais facilidade para iniciar um novo negócio no estado. A população mineira pode abrir uma nova empresa, com mais agilidade e menos custo, utilizando a assinatura digital da plataforma GOV.BR. A solução tecnológica passou a ser integrada ao sistema da Junta Comercial de Minas Gerais (Jucemg), em parceria com a Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia.

A assinatura eletrônica da plataforma GOV.BR é gratuita, segura e reconhecida legalmente. O documento digital assinado com o GOV.BR tem a mesma validade jurídica de um documento com assinatura física. O novo serviço traz mais praticidade ao empreendedor, que não precisa se deslocar para realizar o reconhecimento de firma de documentos ou usar certificado digital. Isso representa maior comodidade e mais economia para o cidadão.

O serviço de assinatura eletrônica, que passou a ser oferecido no GOV.BR em março de 2021, teve início com pouco mais de 32 mil acessos e terminou o ano passado com quase 705 mil assinaturas (em dezembro). Neste ano, o uso mensal seguiu uma crescente evolução, chegando, em agosto, a mais de dois milhões de acessos. Até o momento, já foram contabilizadas mais de 11 milhões de assinaturas na plataforma.

Com a adesão de Minas Gerais, a tecnologia do GOV.BR chega a 26 juntas comerciais do país. São elas: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Sergipe, Tocantins, São Paulo e Santa Catarina.

Saiba mais sobre a assinatura eletrônica do GOV.BR na página do Governo Digital

Como usar

Para ter acesso à assinatura digital no GOV.BR, é preciso possuir conta Prata ou Ouro na plataforma. O cidadão interessado em dispor desse serviço deve entrar no aplicativo GOV.BR e efetuar a biometria facial ou, então, acessar a plataforma pelo app ou pela web e fazer a identificação por um dos seguintes bancos: Banco do Brasil, Caixa, Banrisul, BRB, Bradesco, Sicoob, Santander, Itaú, Sicredi e Agibank.

No sistema da Jucemg, o acesso à assinatura eletrônica do GOV.BR é inserido no módulo de Registro Digital ao lado das outras opções já disponíveis para assinatura. Ao clicar na opção “Assinatura GOV.BR”, o usuário será automaticamente direcionado à interface da assinatura para concluir a etapa.