Jornal Opinião de Goiás – Vapt Vupt é ponto de coleta de óleo de cozinha usado

Unidades do Vapt Vupt são pontos de coleta do projeto Olho no Óleo da Saneago. O projeto incentiva o descarte correto do óleo de cozinha usado e oferece descontos nas faturas cobradas pela Companhia. Criado em 2012, o projeto já recebeu 558 mil litros de óleo usado. desde 2012.

O descarte correto do óleo de cozinha usado é fundamental para evitar a obstrução das redes de esgoto. Estudos realizados pela Saneago apontam que 25% dos extravasamentos de esgoto são causados pelo descarte incorreto de óleo em pias e ralos.

OLHO NO ÓLEO

O projeto Olho no Óleo é dividido em duas categorias: pequeno gerador e grande gerador. O pequeno gerador é representado pelos consumidores residenciais, enquanto os grandes geradores são formados por bares, restaurantes, condomínios residenciais, supermercados e outros.

O pequeno gerador deve entregar o óleo em garrafa tipo PET, com tampa rosqueável, em um posto de coleta da Saneago.

PONTOS DE COLETA

Em todo o estado, as agências Vapt Vupt localizadas nas cidades participantes do projeto são ponto de coleta do resíduo, com exceção da unidade Praça Cívica, em Goiânia.

Já em relação aos grandes geradores de resíduos, a partir do cadastro da empresa, a própria Saneago faz a coleta no estabelecimento.

Atualmente, o Olho no Óleo está em operação nos municípios de Goiânia, Anápolis, Itumbiara, Morrinhos, cidade de Goiás, Goiatuba, Santa Helena de Goiás e Inhumas.

Em breve, São Luís de Montes Belos também estará participando do programa. O óleo entregue à Saneago é encaminhado para a produção de biodiesel, contribuindo também com o meio ambiente.

BONIFICAÇÃO

Para ganhar desconto na fatura de água, o consumidor deverá agendar atendimento em uma unidade Vapt Vupt, por meio do portal do Vapt Vupt , selecionando o serviço AGEND. SANEAGO.

No atendimento, o cliente entrega o resíduo recolhido, que será medido, e deverá informar o número de uma conta da Saneago para ser beneficiada. A cada litro de óleo entregue, é creditado o desconto de R$ 0,50 na sua próxima fatura.

Fonte: Governo do Estado de Goiás.