Jornal Opinião de Goiás – Sabe o que fazer com o óleo de cozinha usado?

O descarte correto do óleo de cozinha usado é fundamental para evitar a obstrução das redes de esgoto. Estudos realizados pela Saneago apontam que 25% dos extravasamentos de esgoto são causados pelo descarte incorreto de óleo em pias e ralos. Com isso, companhia criou o projeto Olho no Óleo, iniciativa que vem sensibilizando a população e já recebeu 558 mil litros de óleo desde 2012.

O projeto é dividido em duas categorias: pequeno gerador e grande gerador. O pequeno gerador é representado pelos consumidores residenciais, enquanto os grandes geradores são formados por bares, restaurantes, condomínios residenciais, supermercados e outros.

O pequeno gerador deve entregar o óleo em garrafa tipo PET com tampa rosqueável a um posto de coleta da Saneago (como as agências do Vapt Vupt). Já em relação aos grandes geradores de resíduos, a partir do cadastro da empresa, a Saneago faz a coleta no estabelecimento.

BONIFICAÇÃO PELO ÓLEO DE COZINHA USADO

O cliente recebe uma bonificação na forma de crédito para a próxima fatura, sendo que cada litro de óleo hoje equivale a 50 centavos de crédito. O óleo entregue à Saneago é encaminhado para a produção de biodiesel, contribuindo também com o meio ambiente.

Atualmente, o Olho no Óleo está em operação nos municípios de Goiânia, Anápolis, Itumbiara, Morrinhos, Cidade de Goiás, Goiatuba, Santa Helena de Goiás e Inhumas. Em breve, São Luís de Montes Belos também estará participando do programa.

Fonte: Governo do Estado de Goiás.