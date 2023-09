Jornal Opinião de Goiás – Procon divulga pesquisa de preços de combustíveis em Anápolis

Os motoristas devem ficar atentos em relação aos preços praticados pelos postos de combustíveis na cidade. Nos estabelecimentos pesquisados pelo Procon Anápolis, o etanol foi o produto que menos sofreu variação em agosto (6,73%), com preços entre R$ 3,27 e R$ 3,49. Já no mês de julho, o combustível em questão foi o segundo maior em termos de oscilação (11,80%), com valores entre R$ 3,39 e R$ 3,79. Ou seja, em relação aos preços médios entre os dois meses, o consumidor teve uma economia de R$ 0,17 por litro.

De acordo com o levantamento deste mês, a gasolina comum e a aditivada sofreram a mesma variação (7,29%), e os valores oscilaram entre R$ 5,49 e R$ 5,89. Também foram analisados pelo Procon o diesel comum e óleo diesel S-10. Entre esses aditivos, o que mais sofreu com o aumento foi o último, com variação de 10,85% e preços entre R$ 5,99 e R$ 6,64.

“O Procon orienta o consumidor a sempre pesquisar os preços dos produtos antes de adquiri-los, pois há uma variação significativa de um estabelecimento para outro. Então o consumidor deve pesquisar bem para poder economizar”, explicou o diretor do órgão, Wilson Velasco.

Nessa pesquisa, foram coletados preços para pagamento à vista e com cartão de crédito ou débito, sendo que em alguns estabelecimentos sofrerá acréscimo entre R$ 0,05 a R$ 0,27 nos pagamentos com cartão de crédito no abastecimento com Etanol, Gasolina e Diesel.

Os dados apresentados são retratam a realidade praticada no momento da coleta, podendo sofrer variações para mais ou para menos. Vale ressaltar, que os produtos não são tabelados, assim, mantendo o livre comércio para cobranças dos valores.

A pesquisa de preços foi realizada nos dias 28 e 29 de agosto em 13 estabelecimentos que comercializam esses produtos na cidade. O levantamento completo da pesquisa, sobre os preços do combustível em cada um deles, está disponível no Pesquisas Procon.

Fonte: Prefeitura de Anápolis.