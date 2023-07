Jornal Opinião de Goiás – Policlínica da cidade de Goiás oferece atendimento a 2,6 milhões de pessoas

Siga no Twitter

Cumprindo agenda na cidade de Goiás desde segunda-feira (24/07) devido à programação da transferência da capital, o governador Ronaldo Caiado visitou a Policlínica Brasil Bruno de Bastos Neto, nesta terça (25/07). Defensor da regionalização da saúde, Caiado conversou com médicos e pacientes e conheceu o setor de exames e diagnósticos.

Isso aqui é um marco histórico, porque as pessoas não tinham acesso a exames de alta complexidade, como tomografia”, disse.

Quem apresentou o trabalho da unidade foi a diretora geral Zizana Camargo. Ela relatou que os investimentos na saúde do município, localizado a 140 quilômetros de Goiânia, estão surpreendendo a população.

POLICLÍNICA

A policlínica oferece atendimento à população de 72 municípios da região: um total de 2,6 milhões de pessoas. Apesar de ser a mais recente das seis unidades entregues pela atual gestão, oferece atendimentos em 20 especialidades, além de exames, psicologia, nutrição, fisioterapia e terapia ocupacional.

Desde maio, o rol de serviços passa a oferecer ainda a dispensação de medicamentos de alto custo, antes disponibilizados apenas em Goiânia. O governador destacou a contribuição da policlínica para a medicina preventiva e ambulatorial.

As grandes e médias cirurgias são feitas nos nossos hospitais regionais. Aqui o paciente é diagnosticado precocemente e, com isso, é tratado na hora certa. E, sendo tratado na hora certa, ele ganha muito mais qualidade de vida e mais chances de cura”.

AGENDA

A agenda do governador na cidade de Goiás, nesta terça-feira, começou às 7 horas, quando acompanhou a alvorada, com apresentação da banda marcial do Centro de Ensino em Período Integral (CEPI) Francisco Maria Dantas, de Goiânia.

Caiado recebeu também homenagem da Grande Loja Maçônica do Estado. O Grão-Mestre da instituição, Sereníssimo Mário Martins de Oliveira Neto, foi o responsável pela entrega da honraria ao chefe do Executivo, como forma de reconhecimento pelo trabalho realizado ao longo de 43 anos de vida pública.

Fonte: Governo do Estado de Goiás